В Иране объявили день траура по жертвам авиакатастрофы самолета компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ).

Об этом в своем Twitter сообщил представитель правительства Ирана Али Рабийи.

Правительство Ирана объявило 9 января днем траура по жертвам крушения самолета Boeing 737 украинской компании МАУ и давки во время церемонии прощания с погибшим генералом Касемом Сулеймани.

Ранее сообщалось о том, что в Николаеве на здании городского совета и на Соборной площади приспустили государственный флаг в знак траура по погибшим в результате падения самолета авиакомпании МАУ в Иране.