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В Иране объявили день траура по жертвам авиакатастрофы самолета компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ).
Об этом в своем Twitter сообщил представитель правительства Ирана Али Рабийи.
Правительство Ирана объявило 9 января днем траура по жертвам крушения самолета Boeing 737 украинской компании МАУ и давки во время церемонии прощания с погибшим генералом Касемом Сулеймани.
Ранее сообщалось о том, что в Николаеве на здании городского совета и на Соборной площади приспустили государственный флаг в знак траура по погибшим в результате падения самолета авиакомпании МАУ в Иране.
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В Иране объявили день траура по жертвам авиакатастрофы самолета компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ).
Об этом в своем Twitter сообщил представитель правительства Ирана Али Рабийи.
Правительство Ирана объявило 9 января днем траура по жертвам крушения самолета Boeing 737 украинской компании МАУ и давки во время церемонии прощания с погибшим генералом Касемом Сулеймани.
Ранее сообщалось о том, что в Николаеве на здании городского совета и на Соборной площади приспустили государственный флаг в знак траура по погибшим в результате падения самолета авиакомпании МАУ в Иране.