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2019 год был вторым самым жарким годом на планете с начала метеорологических исследований. Такие данные обнародовала в среду, 8 января, организация Евросоюза Copernicus, которая занимается исследованием климатических изменений на планете.
По ее данным, среднегодовая температура в прошлом году была лишь на 0,04 градуса ниже, чем в рекордном для планеты 2016 году, передает DW.
При этом в Европе 2019-й был самым горячим годом в истории метеоисследований. Каждое отдельное время года было жарче, чем в прошлом, отметили в Copernicus. Например, средняя температура в декабре была на 3,2 градуса выше среднестатистических показателей в период с 1981 по 2010 года.
Концентрация углекислого газа в атмосфере в 2019 также была столь велика, как никогда до этого.
— Все это, несомненно, сигналы тревоги, - заявил руководитель Copernicus Жан-Ноэль Тепо.
Ранее сообщалось, 2019 год в Украине стал самым теплым за всю историю наблюдений. Средняя температура воздуха в Киеве за последние 139 лет выросла примерно на 3°С, что значительно больше, чем на земном шаре.
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2019 год был вторым самым жарким годом на планете с начала метеорологических исследований. Такие данные обнародовала в среду, 8 января, организация Евросоюза Copernicus, которая занимается исследованием климатических изменений на планете.
По ее данным, среднегодовая температура в прошлом году была лишь на 0,04 градуса ниже, чем в рекордном для планеты 2016 году, передает DW.
При этом в Европе 2019-й был самым горячим годом в истории метеоисследований. Каждое отдельное время года было жарче, чем в прошлом, отметили в Copernicus. Например, средняя температура в декабре была на 3,2 градуса выше среднестатистических показателей в период с 1981 по 2010 года.
Концентрация углекислого газа в атмосфере в 2019 также была столь велика, как никогда до этого.
— Все это, несомненно, сигналы тревоги, - заявил руководитель Copernicus Жан-Ноэль Тепо.
Ранее сообщалось, 2019 год в Украине стал самым теплым за всю историю наблюдений. Средняя температура воздуха в Киеве за последние 139 лет выросла примерно на 3°С, что значительно больше, чем на земном шаре.