9 января в Украине объявлено днем траура в связи с трагедией, которая произошла в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» 8 января в Иране.

Об этом говорится на сайте Президента Украины.

— Президент Украины Владимир Зеленский постановил объявить 9 января 2020 днем траура в связи с трагедией, которая произошла 8 января в результате катастрофы пассажирского самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране (Иран), - говорится в сообщении.

Соответствующий указ Глава государства подписал по результатам рабочего совещания по вопросам, связанным с катастрофой самолета украинской авиакомпании.



Для чествования памяти погибших президент постановил приспустить государственные флаги Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.



Документом также отменяются развлекательно-концертные мероприятия, вносятся соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.

Как сообщалось, 9 января также объявлено днем траура в Иране.