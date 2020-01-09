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9 января в Украине объявлено днем траура в связи с трагедией, которая произошла в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» 8 января в Иране.
Об этом говорится на сайте Президента Украины.
— Президент Украины Владимир Зеленский постановил объявить 9 января 2020 днем траура в связи с трагедией, которая произошла 8 января в результате катастрофы пассажирского самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране (Иран), - говорится в сообщении.
Соответствующий указ Глава государства подписал по результатам рабочего совещания по вопросам, связанным с катастрофой самолета украинской авиакомпании.
Для чествования памяти погибших президент постановил приспустить государственные флаги Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.
Документом также отменяются развлекательно-концертные мероприятия, вносятся соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.
Как сообщалось, 9 января также объявлено днем траура в Иране.
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9 января в Украине объявлено днем траура в связи с трагедией, которая произошла в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» 8 января в Иране.
Об этом говорится на сайте Президента Украины.
— Президент Украины Владимир Зеленский постановил объявить 9 января 2020 днем траура в связи с трагедией, которая произошла 8 января в результате катастрофы пассажирского самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране (Иран), - говорится в сообщении.
Соответствующий указ Глава государства подписал по результатам рабочего совещания по вопросам, связанным с катастрофой самолета украинской авиакомпании.
Для чествования памяти погибших президент постановил приспустить государственные флаги Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.
Документом также отменяются развлекательно-концертные мероприятия, вносятся соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.
Как сообщалось, 9 января также объявлено днем траура в Иране.