Во время проведения погранично-таможенного контроля в пункте пропуска Гоптовка в Харьковской области служебная собака, обученная находить наркотики среагировала на автомобиль Volkswagen под управлением 37-летнего гражданина Украины, направлявшегося в РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

- Правоохранители сразу переместили автомобиль на отдельную полосу движения и тщательно осмотрели. В результате проверки общая осмотровая группа в составе пограничников, представителей СБУ и таможни обнаружила в топливном баке более 60 полиэтиленовых пакетов общим весом более 19 кг, в которых было завернуто вещество растительного происхождения, предварительно марихуана, - сообщает пресс-служба.

Водитель рассказал правоохранителям, что партию обнаруженного вещества его попросили переместить из Украины в РФ знакомые, пообещав заплатить за это 300 долларов. Обнаруженное вещество и автомобиль изъяты.

Ранее, в пункте пропуска «Рава Русская – Гребенне» работники Львовской таможни ГФС предотвратили незаконное перемещение через таможенную границу Украины мужской и женской одежды.