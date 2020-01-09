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Во время проведения погранично-таможенного контроля в пункте пропуска Гоптовка в Харьковской области служебная собака, обученная находить наркотики среагировала на автомобиль Volkswagen под управлением 37-летнего гражданина Украины, направлявшегося в РФ.
Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.
- Правоохранители сразу переместили автомобиль на отдельную полосу движения и тщательно осмотрели. В результате проверки общая осмотровая группа в составе пограничников, представителей СБУ и таможни обнаружила в топливном баке более 60 полиэтиленовых пакетов общим весом более 19 кг, в которых было завернуто вещество растительного происхождения, предварительно марихуана, - сообщает пресс-служба.
Водитель рассказал правоохранителям, что партию обнаруженного вещества его попросили переместить из Украины в РФ знакомые, пообещав заплатить за это 300 долларов. Обнаруженное вещество и автомобиль изъяты.
Ранее, в пункте пропуска «Рава Русская – Гребенне» работники Львовской таможни ГФС предотвратили незаконное перемещение через таможенную границу Украины мужской и женской одежды.
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Во время проведения погранично-таможенного контроля в пункте пропуска Гоптовка в Харьковской области служебная собака, обученная находить наркотики среагировала на автомобиль Volkswagen под управлением 37-летнего гражданина Украины, направлявшегося в РФ.
Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.
- Правоохранители сразу переместили автомобиль на отдельную полосу движения и тщательно осмотрели. В результате проверки общая осмотровая группа в составе пограничников, представителей СБУ и таможни обнаружила в топливном баке более 60 полиэтиленовых пакетов общим весом более 19 кг, в которых было завернуто вещество растительного происхождения, предварительно марихуана, - сообщает пресс-служба.
Водитель рассказал правоохранителям, что партию обнаруженного вещества его попросили переместить из Украины в РФ знакомые, пообещав заплатить за это 300 долларов. Обнаруженное вещество и автомобиль изъяты.
Ранее, в пункте пропуска «Рава Русская – Гребенне» работники Львовской таможни ГФС предотвратили незаконное перемещение через таможенную границу Украины мужской и женской одежды.