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Украина за 2019 год не пустила на свою территорию более 7,3 тысячи граждан РФ, имевших, в частности, запрет на въезд.
Об этом сообщает УНН.
— Только в прошлом году пограничники отказали во въезде в Украину более 7300 гражданам РФ, в отношении которых действовал запрет въезда или превысивших срок пребывания или в отношении которых имелась информация, что они незаконно посещали оккупированные территории, - сообщили пограничники.
Напомним, что строительство российского газопровода «Северный поток-2» приостановлено, но по его продолжению на территории Германии, по первой нитке газопровода Eugal, газ официально запущен с 1 января 2020 года.
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Украина за 2019 год не пустила на свою территорию более 7,3 тысячи граждан РФ, имевших, в частности, запрет на въезд.
Об этом сообщает УНН.
— Только в прошлом году пограничники отказали во въезде в Украину более 7300 гражданам РФ, в отношении которых действовал запрет въезда или превысивших срок пребывания или в отношении которых имелась информация, что они незаконно посещали оккупированные территории, - сообщили пограничники.
Напомним, что строительство российского газопровода «Северный поток-2» приостановлено, но по его продолжению на территории Германии, по первой нитке газопровода Eugal, газ официально запущен с 1 января 2020 года.