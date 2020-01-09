Украина за 2019 год не пустила на свою территорию более 7,3 тысячи граждан РФ, имевших, в частности, запрет на въезд.

Об этом сообщает УНН.

— Только в прошлом году пограничники отказали во въезде в Украину более 7300 гражданам РФ, в отношении которых действовал запрет въезда или превысивших срок пребывания или в отношении которых имелась информация, что они незаконно посещали оккупированные территории, - сообщили пограничники.

Напомним, что строительство российского газопровода «Северный поток-2» приостановлено, но по его продолжению на территории Германии, по первой нитке газопровода Eugal, газ официально запущен с 1 января 2020 года.