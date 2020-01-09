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Самолет с украинскими экспертами прибыл в Тегеран для изучения обстоятельств авиакатастрофы МАУ.
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, передает пресс-служба СНБО.
Экспертная группа, подчеркнул он, срочно приступила к изучению обстоятельств авиакатастрофы Boeing 737 рейса PS 752.
Секретарь СНБО отметил, что обществу будет оперативно предоставляться информация о результатах работы.
Напомним, что в Иран в связи с крушением самолета МАУ вчера вечером, 8 января, вылетел украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы.
Все они будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации тел украинцев, погибших в авиакатастрофе.
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Самолет с украинскими экспертами прибыл в Тегеран для изучения обстоятельств авиакатастрофы МАУ.
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, передает пресс-служба СНБО.
Экспертная группа, подчеркнул он, срочно приступила к изучению обстоятельств авиакатастрофы Boeing 737 рейса PS 752.
Секретарь СНБО отметил, что обществу будет оперативно предоставляться информация о результатах работы.
Напомним, что в Иран в связи с крушением самолета МАУ вчера вечером, 8 января, вылетел украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы.
Все они будут привлечены к расследованию, идентификации и репатриации тел украинцев, погибших в авиакатастрофе.