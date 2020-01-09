В Украине умерла от осложнений гриппа 55-летняя женщина, которая обратилась за

медицинской помощью на десятый день болезни.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

- От осложнений гриппа умерла 55-летняя женщина. За медицинской помощью больная обратилась лишь на 10-й день болезни. Находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии. К сожалению, женщину спасти не удалось - 3 января больная умерла, - сказано в сообщении Центра.

В Минздраве отметили, что вирус гриппа типа А (H1) pdm09 был подтвержден лабораторно, а также проинформировали, что женщина принадлежала к группе медицинского риска, имела сопутствующие заболевания, от гриппа не вакцинировалась.

Всего с начала эпидсезона (октябрь 2019) от осложнений гриппа умерло два человека. Случаи зафиксированы 31 декабря 2019 года и 3 января 2020 года.

Напомним, что в Украине в течение эпидемического сезона 2018-2019 годов гриппом и ОРВИ переболели около 5,4 миллиона людей, из них 64 человека умерли.