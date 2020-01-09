|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:36
|Заход солнца:
|16:21
|Температура завтра:
|+3 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:56
|Заход солнца:
|16:13
|Температура завтра:
|+3 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.8 грн
|24.3 грн
|EUR
|25.75 грн
|26.8 грн
В Украине умерла от осложнений гриппа 55-летняя женщина, которая обратилась за
медицинской помощью на десятый день болезни.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
- От осложнений гриппа умерла 55-летняя женщина. За медицинской помощью больная обратилась лишь на 10-й день болезни. Находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии. К сожалению, женщину спасти не удалось - 3 января больная умерла, - сказано в сообщении Центра.
В Минздраве отметили, что вирус гриппа типа А (H1) pdm09 был подтвержден лабораторно, а также проинформировали, что женщина принадлежала к группе медицинского риска, имела сопутствующие заболевания, от гриппа не вакцинировалась.
Всего с начала эпидсезона (октябрь 2019) от осложнений гриппа умерло два человека. Случаи зафиксированы 31 декабря 2019 года и 3 января 2020 года.
Напомним, что в Украине в течение эпидемического сезона 2018-2019 годов гриппом и ОРВИ переболели около 5,4 миллиона людей, из них 64 человека умерли.
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
В Украине умерла от осложнений гриппа 55-летняя женщина, которая обратилась за
медицинской помощью на десятый день болезни.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
- От осложнений гриппа умерла 55-летняя женщина. За медицинской помощью больная обратилась лишь на 10-й день болезни. Находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии. К сожалению, женщину спасти не удалось - 3 января больная умерла, - сказано в сообщении Центра.
В Минздраве отметили, что вирус гриппа типа А (H1) pdm09 был подтвержден лабораторно, а также проинформировали, что женщина принадлежала к группе медицинского риска, имела сопутствующие заболевания, от гриппа не вакцинировалась.
Всего с начала эпидсезона (октябрь 2019) от осложнений гриппа умерло два человека. Случаи зафиксированы 31 декабря 2019 года и 3 января 2020 года.
Напомним, что в Украине в течение эпидемического сезона 2018-2019 годов гриппом и ОРВИ переболели около 5,4 миллиона людей, из них 64 человека умерли.