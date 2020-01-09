|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:36
|Заход солнца:
|16:21
|Температура завтра:
|+3 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|07:56
|Заход солнца:
|16:13
|Температура завтра:
|+3 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.85 грн
|24.35 грн
|EUR
|25.75 грн
|26.8 грн
Правоохранители зарегистрировали уголовное производство по результатам проверки Полтавской областной психиатрической больницы № 2 из-за нарушения материально-бытового, медико-санитарного обеспечения и другого законодательства Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Полтавской области.
- Так, один из больных содержался без добровольного согласия. Вопрос о его госпитализации в принудительном порядке не рассматривался, - сообщает пресс-служба.
Кроме того, в больнице нарушается право лиц на приватность: у больных отсутствуют прикроватные тумбочки и шкафы, а вещи пациентов хранятся в отдельном помещении, доступ к которым предоставляется им лишь в сопровождении медицинского работника.
По результатам проверки заведения зарегистрировано уголовное производство по части 1 статьи 146 УК Украины (незаконное лишение свободы), а также внесено указание директору Департамента здравоохранения Полтавской областной государственной администрации, которое находится на рассмотрении.
Напомним, по состоянию на ноябрь месяц 2018 года на территории Николаева, в областной психиатрической больнице №2, находятся 12 человек, к которым по постановлениям суда применены принудительные меры медицинского характера.
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
Правоохранители зарегистрировали уголовное производство по результатам проверки Полтавской областной психиатрической больницы № 2 из-за нарушения материально-бытового, медико-санитарного обеспечения и другого законодательства Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Полтавской области.
- Так, один из больных содержался без добровольного согласия. Вопрос о его госпитализации в принудительном порядке не рассматривался, - сообщает пресс-служба.
Кроме того, в больнице нарушается право лиц на приватность: у больных отсутствуют прикроватные тумбочки и шкафы, а вещи пациентов хранятся в отдельном помещении, доступ к которым предоставляется им лишь в сопровождении медицинского работника.
По результатам проверки заведения зарегистрировано уголовное производство по части 1 статьи 146 УК Украины (незаконное лишение свободы), а также внесено указание директору Департамента здравоохранения Полтавской областной государственной администрации, которое находится на рассмотрении.
Напомним, по состоянию на ноябрь месяц 2018 года на территории Николаева, в областной психиатрической больнице №2, находятся 12 человек, к которым по постановлениям суда применены принудительные меры медицинского характера.