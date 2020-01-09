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В Херсоне 35-летняя жительница Николаева пыталась украсть из супермаркета продукты и алкоголь, но ее поймали с поличным.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области.
- В Днепровское отделение полиции поступило сообщение от охранника супермаркета. Мужчина рассказал, что посетительница не рассчиталась за товар и пыталась выйти незамеченной. Под курткой у нее обнаружили деликатесные продукты и дорогой алкоголь. Женщину доставили в Днепровское отделение полиции для установления личности. Злоумышленницей оказалась 35-летняя жительница Николаева, которая не работает и в Херсоне проживала в сожителем, - сказано в сообщении.
Полицейские также установили, что женщина совершила еще две кражи из других магазинов, это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Женщина объяснила, что на совершение преступлений ее подстрекал сожитель.
- Открыты уголовные производства по части 2 статьи 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины (наказывается арестом на срок от трех до шести месяцев или ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок), - сообщили в полиции.
Ранее в Николаеве женщина пыталась украсть из супермаркета две бутылки коньяка и пять плиток шоколада, свой поступок местная жительница объяснила тем, что у нее день рождения.
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В Херсоне 35-летняя жительница Николаева пыталась украсть из супермаркета продукты и алкоголь, но ее поймали с поличным.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области.
- В Днепровское отделение полиции поступило сообщение от охранника супермаркета. Мужчина рассказал, что посетительница не рассчиталась за товар и пыталась выйти незамеченной. Под курткой у нее обнаружили деликатесные продукты и дорогой алкоголь. Женщину доставили в Днепровское отделение полиции для установления личности. Злоумышленницей оказалась 35-летняя жительница Николаева, которая не работает и в Херсоне проживала в сожителем, - сказано в сообщении.
Полицейские также установили, что женщина совершила еще две кражи из других магазинов, это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Женщина объяснила, что на совершение преступлений ее подстрекал сожитель.
- Открыты уголовные производства по части 2 статьи 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины (наказывается арестом на срок от трех до шести месяцев или ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок), - сообщили в полиции.
Ранее в Николаеве женщина пыталась украсть из супермаркета две бутылки коньяка и пять плиток шоколада, свой поступок местная жительница объяснила тем, что у нее день рождения.