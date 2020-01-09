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В Абхазии протестующие выломали дверь в здание администрации президента. Они требуют признать выборы президента республики, прошедшие 25 августа, недействительными и провести их повторно.
Об этом пишет Дождь со ссылкой на ТАСС.
Люди собрались утром 9 января возле Абхазского драматического театра в Сухуме. Затем они направились к администрации президента и попытались взять его штурмом.
В администрации президента Абхазии это сочли попыткой государственного переворота, передает «Интерфакс».
Протестующие утверждают, что на выборах, прошедших 25 августа, действующий президент Рауль Хаджимба не набрал большинства голосов, и требуют проведения новых выборов. Он победил во втором туре с перевесом в 1%.
9 января Верховный суд Абхазии возобновил рассмотрение иска бывшего кандидата в президенты от оппозиции Алхаса Квицинии, который пытается оспорить итоги выборов.
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В Абхазии протестующие выломали дверь в здание администрации президента. Они требуют признать выборы президента республики, прошедшие 25 августа, недействительными и провести их повторно.
Об этом пишет Дождь со ссылкой на ТАСС.
Люди собрались утром 9 января возле Абхазского драматического театра в Сухуме. Затем они направились к администрации президента и попытались взять его штурмом.
В администрации президента Абхазии это сочли попыткой государственного переворота, передает «Интерфакс».
Протестующие утверждают, что на выборах, прошедших 25 августа, действующий президент Рауль Хаджимба не набрал большинства голосов, и требуют проведения новых выборов. Он победил во втором туре с перевесом в 1%.
9 января Верховный суд Абхазии возобновил рассмотрение иска бывшего кандидата в президенты от оппозиции Алхаса Квицинии, который пытается оспорить итоги выборов.