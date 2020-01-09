Об этом пишет Дождь со ссылкой на ТАСС.

В Абхазии протестующие выломали дверь в здание администрации президента. Они требуют признать выборы президента республики, прошедшие 25 августа, недействительными и провести их повторно.

Люди собрались утром 9 января возле Абхазского драматического театра в Сухуме. Затем они направились к администрации президента и попытались взять его штурмом.

Как пишет «Интерфакс», у здания собрались около 800 человек. Они выбили парадную дверь и стекла и попытались прорваться внутрь через окна. В здание удалось проникнуть нескольким десяткам человек, пишет Sputnik.

В администрации президента Абхазии это сочли попыткой государственного переворота, передает «Интерфакс».

Протестующие утверждают, что на выборах, прошедших 25 августа, действующий президент Рауль Хаджимба не набрал большинства голосов, и требуют проведения новых выборов. Он победил во втором туре с перевесом в 1%.

9 января Верховный суд Абхазии возобновил рассмотрение иска бывшего кандидата в президенты от оппозиции Алхаса Квицинии, который пытается оспорить итоги выборов.