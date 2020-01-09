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В Николаеве мошенники обманули жителей Ингульского и Корабельного районов на 185 тысяч гривен.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Сообщается, что один из потерпевших николаевцев увидел на сайте объявление о продаже дизельного топлива и решил его приобрести. Связавшись с владельцем объявления и обсудив все условия, мужчина перечислил на указанный мошенником банковский счет 108 тысяч гривен, после чего связь с ним оборвалась.
Во втором случае, пострадавший хотел купить через интернет автомобиль Mercedes Vito и перечислил мошенникам около 8 тысяч гривен задатка.
Также, от мошенников пострадала жительница Корабельного района, которой позвонил якобы работник банка, которой под предлогом осуществления операции по кредитной карточке, пострадавшая дала мошеннику персональные данные, пароль и пин-код в результате чего потеряла 69 тысяч гривен.
— По фактам мошеннических действий следователями отделениями подразделений полиции начаты уголовные производства (часть 1 и часть 2 статьи 190 УК Украины), проводятся следственные действия. Полицейские устанавливают причастных к преступлениям лиц, - сказано в сообщении.
Напомним, что житель Николаева отдал 5 тысяч долларов мошенникам, которые сообщили, что ее дочь стала виновником аварии и находится в полиции, а за ее освобождение «под залог» необходимо заплатить деньги.
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В Николаеве мошенники обманули жителей Ингульского и Корабельного районов на 185 тысяч гривен.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Сообщается, что один из потерпевших николаевцев увидел на сайте объявление о продаже дизельного топлива и решил его приобрести. Связавшись с владельцем объявления и обсудив все условия, мужчина перечислил на указанный мошенником банковский счет 108 тысяч гривен, после чего связь с ним оборвалась.
Во втором случае, пострадавший хотел купить через интернет автомобиль Mercedes Vito и перечислил мошенникам около 8 тысяч гривен задатка.
Также, от мошенников пострадала жительница Корабельного района, которой позвонил якобы работник банка, которой под предлогом осуществления операции по кредитной карточке, пострадавшая дала мошеннику персональные данные, пароль и пин-код в результате чего потеряла 69 тысяч гривен.
— По фактам мошеннических действий следователями отделениями подразделений полиции начаты уголовные производства (часть 1 и часть 2 статьи 190 УК Украины), проводятся следственные действия. Полицейские устанавливают причастных к преступлениям лиц, - сказано в сообщении.
Напомним, что житель Николаева отдал 5 тысяч долларов мошенникам, которые сообщили, что ее дочь стала виновником аварии и находится в полиции, а за ее освобождение «под залог» необходимо заплатить деньги.