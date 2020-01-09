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В Словении неизвестные сожгли деревянную статую президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает Европейская правда.
Почти восьмиметровое сооружение, возведенное в прошлом году в селе на северо-востоке Словении, изображало Трампа с его фирменной прической, в синем костюме, белой рубашке и длинном красном галстуке. Его правая рука - сжатая в кулак - была поднята высоко, как у Статуи свободы в Нью-Йорке.
Словенская полиция ищет того, кто совершил поджог.
- Как и у всех популистов, у статуи - два лица, - сказал ее создатель Томаз Шлегль, открывая статую в прошлом августе. - Одно – гуманное и приятное, другое - вампир.
Несмотря на то, что статуя быстро стала туристической изюминкой, некоторые местные жители были недовольны ее внешним видом, обещав сжечь ее на Хэллоуин, 31 октября. Статую должны были перенести в другое село в этом районе.
В марте 2016 года в рамках празднования Пасхи, жители мексиканского района Ла Мерсед сожгли чучело из папье-маше, изображающее тогда еще кандидата в президенты США миллиардера Дональда Трампа. Сотни жителей, которые собрались на действо, выкрикивали оскорбления в адрес чучела и требовали его «смерти».
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В Словении неизвестные сожгли деревянную статую президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает Европейская правда.
Почти восьмиметровое сооружение, возведенное в прошлом году в селе на северо-востоке Словении, изображало Трампа с его фирменной прической, в синем костюме, белой рубашке и длинном красном галстуке. Его правая рука - сжатая в кулак - была поднята высоко, как у Статуи свободы в Нью-Йорке.
Словенская полиция ищет того, кто совершил поджог.
- Как и у всех популистов, у статуи - два лица, - сказал ее создатель Томаз Шлегль, открывая статую в прошлом августе. - Одно – гуманное и приятное, другое - вампир.
Несмотря на то, что статуя быстро стала туристической изюминкой, некоторые местные жители были недовольны ее внешним видом, обещав сжечь ее на Хэллоуин, 31 октября. Статую должны были перенести в другое село в этом районе.
В марте 2016 года в рамках празднования Пасхи, жители мексиканского района Ла Мерсед сожгли чучело из папье-маше, изображающее тогда еще кандидата в президенты США миллиардера Дональда Трампа. Сотни жителей, которые собрались на действо, выкрикивали оскорбления в адрес чучела и требовали его «смерти».