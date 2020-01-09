В Николаеве на пересечении улиц Андреева-Палагнюка и Дунаева установили 8 контейнеров для сбора твердых бытовых отходов: ранее жители города жаловались на стихийную свалку и кучи мусора в этом месте.

Об этом сообщает Администрация Заводского района.

Отмечается, что в администрацию Заводского района поступали многочисленные жалобы на кучи мусора, расположенного у этих контейнеров. Вчера, 8 января, территорию вокруг контейнеров очистили.

Сегодня, 9 января, во время рейда работники администрации зафиксировали факт несанкционированного складирования мусора. Об этом был составлен административный протокол.

Напомним, что жители Николаева жалуются на стихийную свалку, образовавшуюся перед жилыми домами по улице Сенной недалеко от Центрального рынка.