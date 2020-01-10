Высший совет правосудия уволил судью Барышевского районного суда Киевской области Елену Литвиненко, которая в прошлом году вынесла решение о приостановке лицензии лоукостера «SkyUp».

Соответствующее решение было вынесено ВСП 9 января, передает «Радио Свобода».

Первая дисциплинарная палата ВСП констатировала, что судья Литвиненко совершила серьезный дисциплинарный проступок, фактически вмешавшись в деятельность авиаперевозчика.

В решении ВСП сказано, что Литвиненко не учла специфику правоотношений между истцом и ответчиком и проигнорировала положения специального законодательства, которое их регулирует - Воздушного кодекса Украины.

Постановление о приостановлении лицензии «SkyUp» судья Барышевского суда Елена Литвиненко вынесла 24 мая 2019 года и вскоре ушла в отпуск. В качестве претензий в иске были указаны «системное невыполнение обязательств перед клиентами» и «задержки рейсов».

Компания «SkyUp» обжаловала решение суда, указав, что иск подал человек, который никогда не был ее клиентом.

Жительница Барышевки Оксана Пасенко подтвердила эту информацию. По ее словам, она услугами авиакомпании не пользовалась и в суд не обращалась, а документы потеряла.

Государственная авиационная служба, получив копию постановления Барышевского суда, о приостановлении действия лицензии авиакомпании «SkyUp» и попросила суд разъяснить решение.

В июне ГБР открыло уголовное производство в отношении судьи Литвиненко, а в следующем месяце она написала заявление об увольнении с должности. В ноябре ВСП временно отстранил Елену Литвиненко от должности судьи.