Суд Бразилии постановил, что стриминговый сервис «Netflix» должен убрать фильм Первое искушение Христа, где Исус показан геем.

Об этом сообщает The Guardian.

Иск был подан от лица католической церкви Бразилии, которая считает, что фильм обижает «честь миллионов католиков».

В «Netflix» не прокомментировали решение суда.

Напомним, в прошлом году в соцсетях стартовал опасный челлендж, который спровоцировала кинолента от Netflix «Птичий короб».