|Скорость ветра:
|1 м/с
|Восход солнца:
|07:36
|Заход солнца:
|16:22
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:56
|Заход солнца:
|16:14
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.85 грн
|24.35 грн
|EUR
|25.75 грн
|26.8 грн
Суд Бразилии постановил, что стриминговый сервис «Netflix» должен убрать фильм Первое искушение Христа, где Исус показан геем.
Об этом сообщает The Guardian.
Иск был подан от лица католической церкви Бразилии, которая считает, что фильм обижает «честь миллионов католиков».
В «Netflix» не прокомментировали решение суда.
Напомним, в прошлом году в соцсетях стартовал опасный челлендж, который спровоцировала кинолента от Netflix «Птичий короб».
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
Суд Бразилии постановил, что стриминговый сервис «Netflix» должен убрать фильм Первое искушение Христа, где Исус показан геем.
Об этом сообщает The Guardian.
Иск был подан от лица католической церкви Бразилии, которая считает, что фильм обижает «честь миллионов католиков».
В «Netflix» не прокомментировали решение суда.
Напомним, в прошлом году в соцсетях стартовал опасный челлендж, который спровоцировала кинолента от Netflix «Птичий короб».