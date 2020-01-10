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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановые проверки ООО «ТРК «Новые коммуникации» («ZIK») и ООО «ТРК «112-ТВ» («112 Украина»), из-за зафиксированых в эфире признаков нарушения норм Закона Украины «О телевидении и радиовещании» и Закона Украины «Об информации».
Об этом сообщается на сайте Нацсовета.
Отмечается, что проверка касается передачи, которая вышла в эфир 26 ноября на канале «ZIK», под названием «Каждый из нас Президент». В ней принимали участие екснардеп Надежда Савченко, нардеп Ренат Кузьмин и бывший народный депутат Михаил Добкин.
Нацсовет считает, что в этих передачах были высказывания с признаками нарушения.
Основанием для назначения внеплановой проверки спутниковому телеканалу «112 Украина» стали результаты мониторингов эфира вещателя, проведенных в августе — декабре 2019 года. В частности, в передачах «Большое интервью», «LIVE», «LIVE НОВОСТИ», «Голос народа», «Пульс: Главное политическое шоу страны», «Важно», «Диалог со страной» зафиксировано распространение высказываний Медведчука, Симоненко, Рабиновича, Герман, Кивы, Королевской, Волошина, Ляшко, Дульского и Кузьмина, имеющих признаки нарушения действующего законодательства.
Напомним, также Национальный совет 9 января назначил внеплановую проверку телеканала «Прямой» в связи с жалобой на ведущего Сергея Пояркова, который оскорблял в эфире президента Владимира Зеленского.
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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановые проверки ООО «ТРК «Новые коммуникации» («ZIK») и ООО «ТРК «112-ТВ» («112 Украина»), из-за зафиксированых в эфире признаков нарушения норм Закона Украины «О телевидении и радиовещании» и Закона Украины «Об информации».
Об этом сообщается на сайте Нацсовета.
Отмечается, что проверка касается передачи, которая вышла в эфир 26 ноября на канале «ZIK», под названием «Каждый из нас Президент». В ней принимали участие екснардеп Надежда Савченко, нардеп Ренат Кузьмин и бывший народный депутат Михаил Добкин.
Нацсовет считает, что в этих передачах были высказывания с признаками нарушения.
Основанием для назначения внеплановой проверки спутниковому телеканалу «112 Украина» стали результаты мониторингов эфира вещателя, проведенных в августе — декабре 2019 года. В частности, в передачах «Большое интервью», «LIVE», «LIVE НОВОСТИ», «Голос народа», «Пульс: Главное политическое шоу страны», «Важно», «Диалог со страной» зафиксировано распространение высказываний Медведчука, Симоненко, Рабиновича, Герман, Кивы, Королевской, Волошина, Ляшко, Дульского и Кузьмина, имеющих признаки нарушения действующего законодательства.
Напомним, также Национальный совет 9 января назначил внеплановую проверку телеканала «Прямой» в связи с жалобой на ведущего Сергея Пояркова, который оскорблял в эфире президента Владимира Зеленского.