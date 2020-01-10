Ассоциация городов Украины призывает отклонить законопроект №2598 «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)».

Об этом сообщают в Николаевском региональном отделении Ассоциации городов Украины.

Как известно, 27 декабря 2019 года Президент подал в Верховную Раду Украины обновленный текст проекта Закона «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)» №2598 на замену текста от 13 декабря 2019 года.

— Ассоциация городов Украины категорически не поддерживает этот законопроект, поскольку обновленный текст был подготовлен без привлечения органов местного самоуправления, их ассоциаций, экспертной среды, ученых, а предлагаемые изменения в Конституцию не соответствуют Европейской хартии местного самоуправления, - сказано в сообщении.

Ассоциация городов Украины отметила, какие именно положения законопроекта являются критическими для местного самоуправления и общества.

Префекты - инструмент давления на местное самоуправление. В ассоциации счиатют, что с введением должности префекта формируется система подчиненности органов местного самоуправления центральной власти; государственный контроль централизуется в руках префекта дополнительно к специализированным службам и инспекциям (часть 1 статья 118, пункт 1, 2 часть 1 статья 119 з/п №2598) префект одинаково вмешивается в собственные и делегированные полномочия органов местного самоуправления, поскольку соответствующий раздел в Конституции отменяется (изымается часть 4 статьи 143 Конституции Украины); приостановление актов органов местного самоуправления противоречит статье 8 Хартии относительно адекватности мер административного воздействия. В ассоциации отмечают, введение должности перфекта создает угрозу рисков для местной демократии, устранение общин от решения вопросов местного значения.

Централизация - префекту по закону можно передать почти все полномочия ОМС (пункт 5 часть 1 статья 119 з/п №2598) префект, как и ОМС, сможет выдавать на соответствующей территории общеобязательные акты (часть 2-5 статьи 119 з/п №2598), префект совмещает функции исполнительной власти и контроля (ч.1 ст.119 з/п №2598), префект подменяет судебную ветвь власти (часть 2 статьи 144 з/п №2598), президент получает право останавливать акты ОМС и заменять ОМС своими представителями (пункт 8-1 часть 1 статьи 106, часть 3 статьи 144 з/п №2598), гражданская активность подменяется государственным патернализмом (пункт 1 часть 1 статьи 119, часть 2 статьи 144 з/п №2598). Создается вертикаль государственной власти вместо местного самоуправления европейского образца и, по сути, авторитарное государство.

Уменьшение финансовых гарантий местного самоуправления - отменяется обязанность государства в полном объеме финансировать делегированные местному самоуправлению полномочия (образование, здравоохранение, социальная защита, культура, спорт). Сейчас это действующая часть 3 статьи 143 Конституции Украины. Обнуление достижений бюджетной децентрализации, обескровливание местных бюджетов, ухудшение качества услуг для жителей общин.

Урезание полномочий председателей общин - глава общины теряет право председательствовать на заседаниях совета, а также ожидаемо подписывать и ветировать решения совета (часть 3 статьи 141 з/п №2598). Нарушение внутренней системы сдержек-противовесов местной представительной власти.

Окружные советы - путь к сужению полномочий органов местного самоуправления базового уровня - неопределенность полномочий окружных советов, а также подчинение им городов и ОТГ позволит передавать полномочия органов местного самоуправления базового уровня на уровень окружных советов (часть 3, статьи 133, часть 2 статьи 143 з/п №2598). В итоге уменьшение полномочий органов местного самоуправления базового уровня, возникновение конфликтов между окружными советами и советами городов и ОТГ.