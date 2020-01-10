Компания Facebook, которой принадлежат социальные сети Facebook и Instagram, планирует разрешить пользователям регулировать количество рекламы о политических кандидатах и социальных проблемах.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Инструмент планируют запустить летом 2020 года перед выборами в США.

Также пользователи смогут отказаться от рекламы, при таргетинге которой использовались их данные, в том числе электронная почта. В то же время полностью отказываться от таргетированной рекламы в Facebook не собираются.

Напомним что Twitter даст пользователям возможность ограничивать аудиторию, которая может писать ответы к твитам.