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Компания Facebook, которой принадлежат социальные сети Facebook и Instagram, планирует разрешить пользователям регулировать количество рекламы о политических кандидатах и социальных проблемах.
Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
Инструмент планируют запустить летом 2020 года перед выборами в США.
Также пользователи смогут отказаться от рекламы, при таргетинге которой использовались их данные, в том числе электронная почта. В то же время полностью отказываться от таргетированной рекламы в Facebook не собираются.
Напомним что Twitter даст пользователям возможность ограничивать аудиторию, которая может писать ответы к твитам.
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Компания Facebook, которой принадлежат социальные сети Facebook и Instagram, планирует разрешить пользователям регулировать количество рекламы о политических кандидатах и социальных проблемах.
Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
Инструмент планируют запустить летом 2020 года перед выборами в США.
Также пользователи смогут отказаться от рекламы, при таргетинге которой использовались их данные, в том числе электронная почта. В то же время полностью отказываться от таргетированной рекламы в Facebook не собираются.
Напомним что Twitter даст пользователям возможность ограничивать аудиторию, которая может писать ответы к твитам.