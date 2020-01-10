Николаевский городской голова Александр Сенкевич поблагодарил жителей города, которые снимают на видео людей, которые выбрасывают мусор из авто и создают стихийные свалки, а также призвал горожан «присоединяться к этой теме».

Об этом он заявил в пятницу, 10 января, в ходе пресс-конференции, в комментарии корреспонденту НикВести.

Мэр рассказал, что стихийные свалки образовываются из-за людей, которые приезжают на авто и выкидывают мусор или из-за людей, которые сносят в кучи мусор после торговли на несанкционированном рынке.

Он также добавил, что благодаря горожанам, которые фиксируют подобные нарушения, «мы эти машины фиксируем и начинаем работать по административным протоколам». Он призвал николаевцев «присоединяться к этой теме».

— Не все зависит от коммунальных служб. Когда люди приезжают на авто и выкидывают мусор возле мусорных баков или когда люди с рынка несанкционированного, на который не реагирует полиция, сносят мусор после торговли и бросают возле мусорных баков, угрожая проезду автомобилей, который должен был эти баки забрать, то, наверное, тут нужно чтобы общество как-то реагировало. Почему администрация не вывезла стихийную свалку? Никто не задаётся вопросом, почему эта свалка возникла. Я хочу поблагодарить некоторых граждан, которые фиксирует этих граждан на видео и выкладывают в Контакт-Центр (Contact Center при Николаевском городском совете - прим.), когда на машине подъезжают и из неё выкидывают просто мусор рядом или на улицу. Мы эти машины фиксируем и начинаем работать по административным протоколам. Просим николаевцев присоединяться к этой теме, - заявил Александр Сенкевич.