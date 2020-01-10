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Коллегия судей Апелляционного суда города Киева оставила без изменений решение первой инстанции, которым назначили содержание под стражей военного и музыканта Андрея Антоненко, подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета.
Об этом сообщил его адвокат Станислав Кулик в зале суда, передает Громадське.
Он также уточнил, что вскоре опровергнет все доказательства, которые предоставляют прокуроры по этому делу.
— Мы планируем собрать все эти факты, которые сейчас утверждает, что существуют, сторона обвинения, и полностью предоставить для широкой общественности опровержение каждого, о котором говорится в любых заявлениях правоохранительных органов, — сказал он.
Он также отметил, что сейчас правоохранители допрашивают родственников и знакомых Антоненко, которые могут рассказать о его «поведении и действиях».
Как известно, 12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу Шеремета.
Впоследствии полиция дала брифинг, правоохранители назвали пятерых подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и супруги Грищенко, известные под кличками «Пума» и «Буча». По данным следствия, Антоненко и Кузьменко закладывали взрывчатку под авто Павла Шеремета.
Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в 7:45 утра в результате взрыва машины. Он ехал на утренний эфир своей программы.
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Коллегия судей Апелляционного суда города Киева оставила без изменений решение первой инстанции, которым назначили содержание под стражей военного и музыканта Андрея Антоненко, подозреваемого в организации убийства журналиста Павла Шеремета.
Об этом сообщил его адвокат Станислав Кулик в зале суда, передает Громадське.
Он также уточнил, что вскоре опровергнет все доказательства, которые предоставляют прокуроры по этому делу.
— Мы планируем собрать все эти факты, которые сейчас утверждает, что существуют, сторона обвинения, и полностью предоставить для широкой общественности опровержение каждого, о котором говорится в любых заявлениях правоохранительных органов, — сказал он.
Он также отметил, что сейчас правоохранители допрашивают родственников и знакомых Антоненко, которые могут рассказать о его «поведении и действиях».
Как известно, 12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу Шеремета.
Впоследствии полиция дала брифинг, правоохранители назвали пятерых подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и супруги Грищенко, известные под кличками «Пума» и «Буча». По данным следствия, Антоненко и Кузьменко закладывали взрывчатку под авто Павла Шеремета.
Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в 7:45 утра в результате взрыва машины. Он ехал на утренний эфир своей программы.