Об этом сообщил его адвокат Станислав Кулик в зале суда, передает Громадське.

Он также уточнил, что вскоре опровергнет все доказательства, которые предоставляют прокуроры по этому делу.

— Мы планируем собрать все эти факты, которые сейчас утверждает, что существуют, сторона обвинения, и полностью предоставить для широкой общественности опровержение каждого, о котором говорится в любых заявлениях правоохранительных органов, — сказал он.

Он также отметил, что сейчас правоохранители допрашивают родственников и знакомых Антоненко, которые могут рассказать о его «поведении и действиях».

Как известно, 12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу Шеремета.

Впоследствии полиция дала брифинг, правоохранители назвали пятерых подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и супруги Грищенко, известные под кличками «Пума» и «Буча». По данным следствия, Антоненко и Кузьменко закладывали взрывчатку под авто Павла Шеремета.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в 7:45 утра в результате взрыва машины. Он ехал на утренний эфир своей программы.