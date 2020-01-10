Глава Братской РГА Елена Кузьмина и глава Прибугской ОТГ Виктор Матющенко обвинили во лжи начальника областного управления лесного и охотничьего хозяйства Александра Мароху.

Об этом стало известно в ходе совещания по незаконной вырубке леса на территории Николаевской области сегодня 10 января.

Так, в ходе совещания начальник областного управления лесного и охотничьего хозяйства Александр Мароха заявил, что прежде чем приступить к санитарной очистке леса лесхозы присылают уведомление органам местного самоуправления с извещением о проведении планируемых работ.

— О всех мероприятиях, которые проводят наши лесохозяйственные предприятия, в известность ставятся обязательно органы местного самоуправления. Мы присылаем уведомления, - сказал Александр Мароха.

Глава Прибугской ОТГ Виктор Матющенко сказал, что начиная с 2013 года ни одного письма не получил.

— Рядом со мной глава РГА, я шесть лет уже прошу чтобы с нами согласовывали. Ни одного согласования не было. Ни в администрации, ни у нас. Вас вводят в заблуждение. У меня есть свидетели, я вам сколько угодно их предоставлю. Незаконно рубят и камазами целыми вывозят. С 2013 года это происходит. Больше всего вывозится дерева с нашого района, - сказал Виктор Матющенко.

Александр Мароха сказал, что он работает на своей должности с 2016 года и письма-уведомления направлялись.

— Я работаю с 2016 года. И с 2016 года мы направляем эти письма. Я выясню почему вы не получали таких писем. И в дальнейшем мы можем даже приглашать вас туда, где будут проходить те или иные мероприятия, - сказал Александр Мароха.

Слова Виктора Матющенко подтвердила и глава Братской РГА Елена Кузьмина.

— Согласования с администрациями ни один район не получал. Мы здесь все коллеги сидим, и никто согласования не получал. Не вводите в заблуждение, лесхозы к нам не обращались, - сказала Елена Кузьмина.

Глава Николаевской ОГА Александр Стадник обратился к главам районов с просьбой, чтобы они письменно сообщили ему о том, что не получали уведомлений от лесхозов о проведении санитарной вирубки леса.

— Говорят одно, я выезжаю на место вижу совсем другое. У нас есть 8 лесхозов. Мы можем с ними пообщаться. Давайте говорить аргументами. Если вы говорите, что вывозят машинами лес, то пожалуйста говорите из какого леса, из какого района, что за машины. Говорить можно все что угодно, должны быть факты, на которые можно реагировать, - сказал Александр Стадник.

Напомним, глава Прибугской ОТГ Доманевского района Виктор Матющенко заявил, что лесники уничтожают лесополосы у него в районе.