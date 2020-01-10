Жительница села Шурино Николаевского района Вита Гетманцева нуждается в срочной финансовой помощи.

Об этом редакции НикВести сообщили родственники девушки.

«У Гетманцевой Виты обнаружили опухоль головного мозга (менингиому). После операции случился инсульт (парализовало полностью правую сторону), Вита в тяжелом состоянии, на её лечение уходит ежедневно более 20 тысяч гривен. Уже исчерпаны все возможности семьи», - пишут близкие девушки.