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Жительница села Шурино Николаевского района Вита Гетманцева нуждается в срочной финансовой помощи.
Об этом редакции НикВести сообщили родственники девушки.
«У Гетманцевой Виты обнаружили опухоль головного мозга (менингиому). После операции случился инсульт (парализовало полностью правую сторону), Вита в тяжелом состоянии, на её лечение уходит ежедневно более 20 тысяч гривен. Уже исчерпаны все возможности семьи», - пишут близкие девушки.
Реквизиты:
Карта сестры Виты (Monobank): 5375414103525670 (Шляхова Татьяна Тимофеевна)
Карты сына (ПриватБанк): 5168757390300749 (Гетманцев Валерий Олегович).
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Жительница села Шурино Николаевского района Вита Гетманцева нуждается в срочной финансовой помощи.
Об этом редакции НикВести сообщили родственники девушки.
«У Гетманцевой Виты обнаружили опухоль головного мозга (менингиому). После операции случился инсульт (парализовало полностью правую сторону), Вита в тяжелом состоянии, на её лечение уходит ежедневно более 20 тысяч гривен. Уже исчерпаны все возможности семьи», - пишут близкие девушки.
Реквизиты:
Карта сестры Виты (Monobank): 5375414103525670 (Шляхова Татьяна Тимофеевна)
Карты сына (ПриватБанк): 5168757390300749 (Гетманцев Валерий Олегович).