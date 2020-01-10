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В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) прошел выпуск 13 астронавтов, которые были отобраны кандидатами для участия в программе будущей высадки на Луну и Марс. Церемония прошла в Космическом центре имени Линдона Джонсона в Хьюстоне.
Об этом сообщает CNN.
13 астронавтов, которые были отобраны в 2017 году, в течение более чем двух лет проходили курс подготовки к будущим космическим миссиям.
Группа кандидатов включает шесть женщин и семерых мужчин. Первоначально на участие в программе подали заявки 18 тысяч желающих.
В процессе подготовки участники программы отрабатывали свои действия на специальных симуляторах, их знакомили с системами, установленными на Международной космической станции, они пилотировали реактивные самолеты T-38 jet, а также изучали русский язык в рамках партнерской программы с Роскосмосом.
Теперь астронавты будут бороться за право стать первыми участниками полетов к Луне и Марсу. Они также будут задействованы в текущих космических программах и разработках космических кораблей для будущих миссий.
Напомним, в декабре специалисты NASA показали, как проходили испытания нового марсохода. Создатели во всю готовят Mars-2020 к полету на Красную планету в этомгоду.
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В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) прошел выпуск 13 астронавтов, которые были отобраны кандидатами для участия в программе будущей высадки на Луну и Марс. Церемония прошла в Космическом центре имени Линдона Джонсона в Хьюстоне.
Об этом сообщает CNN.
13 астронавтов, которые были отобраны в 2017 году, в течение более чем двух лет проходили курс подготовки к будущим космическим миссиям.
Группа кандидатов включает шесть женщин и семерых мужчин. Первоначально на участие в программе подали заявки 18 тысяч желающих.
В процессе подготовки участники программы отрабатывали свои действия на специальных симуляторах, их знакомили с системами, установленными на Международной космической станции, они пилотировали реактивные самолеты T-38 jet, а также изучали русский язык в рамках партнерской программы с Роскосмосом.
Теперь астронавты будут бороться за право стать первыми участниками полетов к Луне и Марсу. Они также будут задействованы в текущих космических программах и разработках космических кораблей для будущих миссий.
Напомним, в декабре специалисты NASA показали, как проходили испытания нового марсохода. Создатели во всю готовят Mars-2020 к полету на Красную планету в этомгоду.