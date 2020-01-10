Тысячи людей протестуют в Австралии из-за уничижительных пожаров. Люди требуют уволить премьер-министра страны Скотта Моррисона и принять радикальные действия по спасению экологической ситуации в стране.

Десятки тысяч людей вышли на улицы австралийских городов, многие пришли с транспарантами, сообщает 9 news.

Протесты в пятницу, 10 января, стали первыми масштабными демонстрациями в стране с начала сезона пожаров. Организаторами называют студентов-активистов и движение «Восстание против вымирания». Акции протеста транслируют в прямом эфире в соцсетях.

Митингующие требуют отставки премьер-министра Моррисона, поскольку считают, что он не уделил проблемам климата достаточного внимания и не может справиться с ситуацией в стране. Активисты требуют перейти на более экологичные виды топлива.

К протестам присоединились также люди в нескольких городах страны. В частности, митингуют и перекрывают улицы в Сиднее, Мельбурне, Брисбене, Аделаиде и Хобарте.

Только в центре Сиднея собрались более 20 тысяч человек. Некоторые прикрывают рот респираторами.

Ранее сообщалось, что тысячи австралийцев эвакуировали из-за угрозы возникновения новой волны пожаров в пятницу.