|Скорость ветра:
|1.9 м/с
|Восход солнца:
|07:36
|Заход солнца:
|16:22
|Температура завтра:
|+7 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|07:56
|Заход солнца:
|16:14
|Температура завтра:
|+7 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|23.75 грн
|24.25 грн
|EUR
|25.75 грн
|26.75 грн
Тысячи людей протестуют в Австралии из-за уничижительных пожаров. Люди требуют уволить премьер-министра страны Скотта Моррисона и принять радикальные действия по спасению экологической ситуации в стране.
Десятки тысяч людей вышли на улицы австралийских городов, многие пришли с транспарантами, сообщает 9 news.
Протесты в пятницу, 10 января, стали первыми масштабными демонстрациями в стране с начала сезона пожаров. Организаторами называют студентов-активистов и движение «Восстание против вымирания». Акции протеста транслируют в прямом эфире в соцсетях.
Митингующие требуют отставки премьер-министра Моррисона, поскольку считают, что он не уделил проблемам климата достаточного внимания и не может справиться с ситуацией в стране. Активисты требуют перейти на более экологичные виды топлива.
К протестам присоединились также люди в нескольких городах страны. В частности, митингуют и перекрывают улицы в Сиднее, Мельбурне, Брисбене, Аделаиде и Хобарте.
Только в центре Сиднея собрались более 20 тысяч человек. Некоторые прикрывают рот респираторами.
Ранее сообщалось, что тысячи австралийцев эвакуировали из-за угрозы возникновения новой волны пожаров в пятницу.
Напомним, что в Австралии два больших очага возгорания на юге штата Новый Южный Уэльс объединились в один массивный пожар, охвативший более 500 тысяч гектаров леса.
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов
Тысячи людей протестуют в Австралии из-за уничижительных пожаров. Люди требуют уволить премьер-министра страны Скотта Моррисона и принять радикальные действия по спасению экологической ситуации в стране.
Десятки тысяч людей вышли на улицы австралийских городов, многие пришли с транспарантами, сообщает 9 news.
Протесты в пятницу, 10 января, стали первыми масштабными демонстрациями в стране с начала сезона пожаров. Организаторами называют студентов-активистов и движение «Восстание против вымирания». Акции протеста транслируют в прямом эфире в соцсетях.
Митингующие требуют отставки премьер-министра Моррисона, поскольку считают, что он не уделил проблемам климата достаточного внимания и не может справиться с ситуацией в стране. Активисты требуют перейти на более экологичные виды топлива.
К протестам присоединились также люди в нескольких городах страны. В частности, митингуют и перекрывают улицы в Сиднее, Мельбурне, Брисбене, Аделаиде и Хобарте.
Только в центре Сиднея собрались более 20 тысяч человек. Некоторые прикрывают рот респираторами.
Ранее сообщалось, что тысячи австралийцев эвакуировали из-за угрозы возникновения новой волны пожаров в пятницу.
Напомним, что в Австралии два больших очага возгорания на юге штата Новый Южный Уэльс объединились в один массивный пожар, охвативший более 500 тысяч гектаров леса.