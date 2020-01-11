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В Луцке открыли кофейню «Старый город», где работают люди с синдромом Дауна. Заведение расположено на улице Драгоманова, 11/3 и начало работу 9 января.
Об этом сообщает Громадське радіо.
Идея создать такую кофейню принадлежит матерям ребят с синдромом Дауна. Сыновья совладелиц Андрей Мельник и Валентин Новосад будут работать в кафе по сменам - один до обеда, второй - после обеда, по четыре часа каждый. Также в заведении будет другой персонал.
18-летний Валентин Новосад еще во время учебы в школе стажировался в кафе-кондитерской. Сейчас он учится на мастера гостиничного и ресторанного обслуживания в Волынском колледже Национального университета пищевых технологий.
Андрей Мельник до открытию кафе тоже три года учился на бармена.
Напомним, парень с синдромом Дауна впервые в Украине получил высшее образование.
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В Луцке открыли кофейню «Старый город», где работают люди с синдромом Дауна. Заведение расположено на улице Драгоманова, 11/3 и начало работу 9 января.
Об этом сообщает Громадське радіо.
Идея создать такую кофейню принадлежит матерям ребят с синдромом Дауна. Сыновья совладелиц Андрей Мельник и Валентин Новосад будут работать в кафе по сменам - один до обеда, второй - после обеда, по четыре часа каждый. Также в заведении будет другой персонал.
18-летний Валентин Новосад еще во время учебы в школе стажировался в кафе-кондитерской. Сейчас он учится на мастера гостиничного и ресторанного обслуживания в Волынском колледже Национального университета пищевых технологий.
Андрей Мельник до открытию кафе тоже три года учился на бармена.
Напомним, парень с синдромом Дауна впервые в Украине получил высшее образование.