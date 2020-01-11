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В Национальный военно-медицинский клиническийо центр «Главный военный госпиталь» доставили 9 раненых украинских бойцов.
Об этом сообщили в Минобороны.
— Для дальнейшего лечения привезли девять военнослужащих, которые до этого лечились в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона в Харькове, - говорится в сообщении.
Бойцов разместили в соответствующие клиники и отделения госпиталя после диагностического обследования.
По словам военных врачей, состояние здоровья военнослужащих сейчас удовлетворительное. Они обеспечены медикаментами и средствами быта.
Напомним, 9 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.
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В Национальный военно-медицинский клиническийо центр «Главный военный госпиталь» доставили 9 раненых украинских бойцов.
Об этом сообщили в Минобороны.
— Для дальнейшего лечения привезли девять военнослужащих, которые до этого лечились в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона в Харькове, - говорится в сообщении.
Бойцов разместили в соответствующие клиники и отделения госпиталя после диагностического обследования.
По словам военных врачей, состояние здоровья военнослужащих сейчас удовлетворительное. Они обеспечены медикаментами и средствами быта.
Напомним, 9 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.