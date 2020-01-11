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Международные авиакомпании начали снимать запрет с полетов по маршрутам, которые пролегают через иранское воздушное пространство.
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на иранское информагентство ИРНА.
Ранее полеты были запрещены в связи с катастрофой украинского авиалайнера компании МАУ, в которой погибли 176 человек.
Замглавы Организации гражданской авиации Ирана Мортеза Дехган сообщил, что ряд международных авиакомпаний, которые ранее приостановили рейсы в Иран, а также рейсы, маршрут которых пролегает через эту страну, из соображений безопасности, возобновили полеты над Ираном.
— Международные авиакомпании приветствуют полеты через Исламскую Республику Иран, так как это самый короткий маршрут для некоторых стран. В то же время полеты через Иран будут экономически выгодны за счет значительного снижения расхода топлива и времени, - сказал Мортеза Дехган.
При этом некоторые из них, которые ранее прекратили полеты над территорией Ирана, уже возобновили их, уточнил он.
О возобновлении полетов МАУ и невоенных самолетов США не говорилось.
Напомним, Государственная авиационная служба Украины запретила украинским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Ирака после крушения самолета МАУ. Ранее было принято решение о прекращении работы украинских авиакомпаний в авиационном воздушном пространстве Ирана.
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Международные авиакомпании начали снимать запрет с полетов по маршрутам, которые пролегают через иранское воздушное пространство.
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на иранское информагентство ИРНА.
Ранее полеты были запрещены в связи с катастрофой украинского авиалайнера компании МАУ, в которой погибли 176 человек.
Замглавы Организации гражданской авиации Ирана Мортеза Дехган сообщил, что ряд международных авиакомпаний, которые ранее приостановили рейсы в Иран, а также рейсы, маршрут которых пролегает через эту страну, из соображений безопасности, возобновили полеты над Ираном.
— Международные авиакомпании приветствуют полеты через Исламскую Республику Иран, так как это самый короткий маршрут для некоторых стран. В то же время полеты через Иран будут экономически выгодны за счет значительного снижения расхода топлива и времени, - сказал Мортеза Дехган.
При этом некоторые из них, которые ранее прекратили полеты над территорией Ирана, уже возобновили их, уточнил он.
О возобновлении полетов МАУ и невоенных самолетов США не говорилось.
Напомним, Государственная авиационная служба Украины запретила украинским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Ирака после крушения самолета МАУ. Ранее было принято решение о прекращении работы украинских авиакомпаний в авиационном воздушном пространстве Ирана.