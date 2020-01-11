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Президент «Международных авиалиний Украины» (МАУ) Евгений Дыхне заявил, что у него не было сомнений в невиновности компании в крушении самолета в Иране 8 января.
Об этом он написал на странице в Facebook.
Он заявил, что в компании не сомневались, что экипаж украинского самолета не мог стать причиной авиакатастрофы.
— Мы ни на одну секунду не сомневались в том, что наш экипаж и наш самолет не могли стать причиной этой жуткой, ужасной авиакастрофы. Спасибо всем думающим и анализирующим, кто с нами это разделял и разделяет. Для нас это очень важно. Это были наши лучшие ребята и девушки. Лучшие, - написал Евгений Дыхне.
Напомним, что Иран заявил, что самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» «нечаянно» сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект.
Записи с бортового самописца украинского самолета, который по ошибке сбили иранские ВС около Тегерана, будут отправлены для расшифровки во Францию.
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Президент «Международных авиалиний Украины» (МАУ) Евгений Дыхне заявил, что у него не было сомнений в невиновности компании в крушении самолета в Иране 8 января.
Об этом он написал на странице в Facebook.
Он заявил, что в компании не сомневались, что экипаж украинского самолета не мог стать причиной авиакатастрофы.
— Мы ни на одну секунду не сомневались в том, что наш экипаж и наш самолет не могли стать причиной этой жуткой, ужасной авиакастрофы. Спасибо всем думающим и анализирующим, кто с нами это разделял и разделяет. Для нас это очень важно. Это были наши лучшие ребята и девушки. Лучшие, - написал Евгений Дыхне.
Напомним, что Иран заявил, что самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» «нечаянно» сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект.
Записи с бортового самописца украинского самолета, который по ошибке сбили иранские ВС около Тегерана, будут отправлены для расшифровки во Францию.