Президент «Международных авиалиний Украины» (МАУ) Евгений Дыхне заявил, что у него не было сомнений в невиновности компании в крушении самолета в Иране 8 января.

Об этом он написал на странице в Facebook.

Он заявил, что в компании не сомневались, что экипаж украинского самолета не мог стать причиной авиакатастрофы.

— Мы ни на одну секунду не сомневались в том, что наш экипаж и наш самолет не могли стать причиной этой жуткой, ужасной авиакастрофы. Спасибо всем думающим и анализирующим, кто с нами это разделял и разделяет. Для нас это очень важно. Это были наши лучшие ребята и девушки. Лучшие, - написал Евгений Дыхне.