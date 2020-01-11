Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник проигнорировал назначенное на сегодня собрание трудового коллектива государственного предприятия «Степовое» относительно кризисной ситуации, связанной с распаевкой земель.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Жителей села возмутило, что губернатор не приехал на встречу, принять участие в которой обещал им ранее, они заявили, что нужно перекрывать дороги, поскольу «надежды больше нет».

В начале собрания представитель инициативной группы Степового Надежда Ткаленко сообщила присутствующим, что губернатор из-за срочной командировки в Киев не сможет приехать на собрание с работниками госпредприятия и обсудить проблему относительно земельных паев совхоза в Николаевском районе, однако глава ОГА постарается «решить все вопросы» в ближайшее время.

— Вы знаете, что было заявлено, что приедет к нам губернатор, но он извинился, у него срочная командировка в Киев и он не сможет присутствовать на нашем собрании. Он просит, чтобы при возможности он к нам приехал. Сегодня мы должны провести собрание, которые мы запланировали, решить все вопросы, и когда у губернатора будет время, в ближайшее время, он с нами встретится. Он решает все наши проблемы. Мы направили письма и на Киев, - рассказала Надежда Ткаленко.

Это возмутило участников собрания. Собрание коллектива отреагировало резким гулом, кто-то из участников собрания выкрикнул: «Это детский сад какой-то!»

В частности, одна из жителей Степового выступила с заявлением о том, что нужно «подымать бунт», на что зал ответил аплодисментами.

— Люди, не сидите, нужно поднимать бунт. Всем дороги перекрывать, на кого-то надеяться нельзя! - выступила женщина.

Некоторые участники встречи поддержали женщину, выкрикнув: «Правильно» или «Надо перекрывать».

Отметим, что на собрании трудового коллектива присутствуют депутаты Николаевского областного совета Максим Невенчанный, Владимир Фроленко и Илья Резников, также приехала глава Николаевской райгосадминистрации Алла Воробьева.

Напомним, под зданием прокуратуры Николаевской области работники госпредприятия «Племрепродуктор «Степовое» вышли на пикет, так как считают, что компанию намеренно доводят до банкротства.