Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко приобрел квартиру танкисту Богдану Пантюшенко, который был освобожден после пяти лет пребывания в плену боевиков.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Напомним, Богдан Пантюшенко (позывной Броня) 18 января 2015 попал в плен российских наемников вблизи Донецкого аэропорта. Во время ожесточенных боев в районе Донецкого аэропорта подконтрольные России боевики подбили танк, а его экипаж попал в плен.

Пятый президент вместе с депутатами «Европейской Солидарности» встретился с военным и его женой Викторией и лично передал им документы на приобретённую квартиру.

Порошенко также сообщил, что еще во время пребывания в плену Богдана Пантюшенко было решено приобрести квартиры трем военнослужащим - двум военным из 3-го полка спецназа и танкисту Пантюшенко.

— Для двух нам это удалось сделать раньше. Я очень счастлив, что Господь подарил мне такую возможность, чтобы и ваша семья имела возможность сама выбрать и приобрести квартиру в городе Киеве, - добавил Пётр Порошенко.

По его словам, очень много людей верили и молились о скорейшем возвращении украинских пленных домой.

— Хочу сказать, что твое поведение и в бою, и во время пребывания в плену было образцом настоящего рыцаря Украины. Несмотря на твой очень молодой возраст, ты настоящий воин, ты настоящий украинский рыцарь, ты настоящий патриот и настоящий гражданин, - заявил Петр Порошенко, поблагодарив Пантюшенко за воинский дух и любовь к Украине.

Кроме того, Порошенко напомнил, как 18 января 2015 в боях под Спартаком, когда была дана команда танкового наступления в направлении Путиловского моста, танкисты взяли такой темп, что фактически вошли в Донецк. Три танка вышли к мосту.

— Я был поражен тем героизмом, который продемонстрировал Богдан и экипажи всех танков, - отметил Петр Порошенко.

В свою очередь, Виктория и Богдан Пантюшенко поблагодарили пятого президента за поддержку и помощь.

— Спасибо за такой значительный вклад и в переговорный процесс, и в наши судьбы в частности ... Муж уже дома, семья целая - и это самое главное. В дальнейшем я хочу только мира нашей стране. И я верю в победу, - сказала Виктория Пантюшенко.

Богдан Пантюшенко подчеркнул, что Украине нужен мир на украинских условиях, а не «русский мир». Он также добавил, что очень рад развитию украинского языка, музыки, кино в стране.

— У нас есть свое, которое мы должны развивать. И я очень благодарен, что наша культура наконец взорвалась и надеюсь, что это только старт и начало ее развития, - отметил военный.

Семья Пантюшенко пригласила Петра Порошенко и депутатов «Европейской Солидарности» на новоселье.

Ранее сообщалось, что Украина должна использовать все имеющиеся международные механизмы в расследовании авиакатастрофы самолета авиакомпании «МАУ» в Иране для того, чтобы восстановить справедливость, сохранить проукраинскую международную коалицию и не допустить втягивания нашего государства в геополитические конфликты.