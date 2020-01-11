Отец Иоанн (Иван Михалко) из села Степовое рассказал, что глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник ранее заявлял, что закон не позволяет распаевать земли ГП «Степовое».

Об этом священник сообщил во время собрания работников и пенсионеров предприятия 11 января, передает корреспондент НикВести.

По его словам, Александр Стадник ссылался также на народного депутата по 127 округу Александра Пасечного.

— Господин губернатор, приезжая к нам, сказал, что нет закона, который дал бы возможность распаевать землю. Он ссылался на Пасечного, нашего депутата, но это была неправильная информация, потому что все юристы в Николаеве подтверждают, что у нас нет препятствий. Когда инициативная группа была у губернатора, он говорил, что привезет нового руководителя Госгеокадстра. Если губернатор сам не смог приехать, не нашел времени, почему не приехал представитель кадастра? - сказал Иван Михалко.

Он также добавил, что проблемы могут возникнуть на этапе получения разрешений и документов от Госгеокадастра.

— Мы консультировались с юристом, который в 2012 году в Жовтневом (Витовском, - прим.) распаевывал хозяйство. Она подтвердила, что нет никаких законных оснований, чтобы нам сегодня не дать возможность распаевать наше хозяйство. Проблема одна – Госгеокадастр может давать/не давать одну справку, может «водить» годами. И для нас очень важны сроки. Мы уже проводили сборы, составляли списки. Сегодня стал вопрос о том, что эти списки уже недействительны. Сегодня мы снова будем создавать списки, и они снова станут недействительны. Мы топчемся на одном месте, - сказал он.

Отметим, что руководитель главного управления Госгеокадастра в Николаевской области Андрей Киро все же приехал во второй половине собрания. Он заявил, что со стороны его ведомства никаких препятствий по поводу распаевки нет и не будет.

— Любые ваши обращения, которые вы должны сами принять и решить, мы на них не влияем. Если нужно было сделать раздел земли – предприятие обратилось, мы дали разрешение, они заказали документацию, - отметил Иван Киро.

Напомним, что Александр Стадник проигнорировал назначенное на сегодня собрание трудового коллектива государственного предприятия «Степовое» относительно кризисной ситуации, связанной с распаевкой земель. Жителей села возмутило, что губернатор не приехал на встречу, принять участие в которой обещал им ранее, они заявили, что нужно перекрывать дороги, поскольку «надежды больше нет».

Также во время собрания новый руководитель ГП «Степовое» Владимир Теник заявил, что вскоре будет уволена часть работников, которые «не нужны», но конкретную цифру озвучить отказался.