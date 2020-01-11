Об этом он рассказал ВВС Украина.

По данным Данилова, ориентировочно 20-21 января тела погибших вернут в Украину.

Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что украинская сторона имела доказательства ракетного удара по самолету МАУ еще до заявления Ирана.