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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что 30% тел людей, погибших во время крушения самолета Boeing-737 8 января, уже идентифицировали.
Об этом он рассказал ВВС Украина.
По данным Данилова, ориентировочно 20-21 января тела погибших вернут в Украину.
Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что украинская сторона имела доказательства ракетного удара по самолету МАУ еще до заявления Ирана.
Напомним, что Иран заявил, что самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» «нечаянно» сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект.
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что 30% тел людей, погибших во время крушения самолета Boeing-737 8 января, уже идентифицировали.
Об этом он рассказал ВВС Украина.
По данным Данилова, ориентировочно 20-21 января тела погибших вернут в Украину.
Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что украинская сторона имела доказательства ракетного удара по самолету МАУ еще до заявления Ирана.
Напомним, что Иран заявил, что самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» «нечаянно» сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект.