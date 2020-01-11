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К переводу на должности в Государственном бюро расследований согласованы 32 кандидата следователей и прокуроров Генеральной прокуратуры.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
Таким образом формирование специального следственного подразделения по делам Майдана завершено.
— Мы обеспечили процессуальное участие этих специалистов в расследовании дел Майдана, результатов которого от нас ожидает общество, — заявила временная исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова.
Ранее сообщалсь, что временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова в ближайшее время подаст на рассмотрение президенту новую структуру Бюро.
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К переводу на должности в Государственном бюро расследований согласованы 32 кандидата следователей и прокуроров Генеральной прокуратуры.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
Таким образом формирование специального следственного подразделения по делам Майдана завершено.
— Мы обеспечили процессуальное участие этих специалистов в расследовании дел Майдана, результатов которого от нас ожидает общество, — заявила временная исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова.
Ранее сообщалсь, что временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова в ближайшее время подаст на рассмотрение президенту новую структуру Бюро.