Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Таким образом формирование специального следственного подразделения по делам Майдана завершено.

— Мы обеспечили процессуальное участие этих специалистов в расследовании дел Майдана, результатов которого от нас ожидает общество, — заявила временная исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова.

Ранее сообщалсь, что временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова в ближайшее время подаст на рассмотрение президенту новую структуру Бюро.