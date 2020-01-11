Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что до конца расследования крушения украинского лайнера в Тегеране, в результате которого погибли 176 человек, национальным авиалиниям Украины запрещено осуществлять полеты в Иран и Ирак.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В то же время министр объяснил, что этот запрет не означает, что украинские граждане не могут добраться до Ирана, поскольку они все еще могут воспользоваться услугами других авиалиний.

— Мы не можем закрыть небо над чужой территорией. Мы можем это сделать только над нашей, мы это называем запретом нашим авиалиниям осуществлять полеты в эту точку. Вместе с тем, это даже не означает, что украинские граждане не могут добраться до Ирана. Мы хотели избежать этой ошибки. Появляется множество сообщений, что Украина не разрешает... Мы рекомендуем сейчас не осуществлять полеты. Если есть необходимость, включая семейную, человек берет и едет. Для этого есть другие авиалинии, которые летают спокойно в Тегеран, - пояснил Вадим Пристайко.

Напомним, что президент Владимир Зеленский вечером 11 января провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасcаном Рухани. Они говорили о сбитом иранскими войсками самолете «Международных авиалиний Украины».