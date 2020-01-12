Германия намерена предпринять дипломатические усилия для сохранения иранской ядерной сделки.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, передаёт Интерфакс.

— Мы едины во мнении, что необходимо делать все для того, чтобы сохранить СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), - рассказала Ангела Меркель.

По ее словам, Германия убеждена в том, что Иран не должен обладать ядерным оружием.

— Поэтому мы применим все дипломатические меры для того, чтобы сохранить эту договоренность, которая естественно несовершенна. Но мы хотим эту договоренность сохранить, - подчеркнула Ангела Меркель.

Напомним, что Иран объявил о полном выходе из ядерной сделки 2015 года из-за убийства генерала Касема Сулеймани.