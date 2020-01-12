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Германия намерена предпринять дипломатические усилия для сохранения иранской ядерной сделки.
Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, передаёт Интерфакс.
— Мы едины во мнении, что необходимо делать все для того, чтобы сохранить СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), - рассказала Ангела Меркель.
По ее словам, Германия убеждена в том, что Иран не должен обладать ядерным оружием.
— Поэтому мы применим все дипломатические меры для того, чтобы сохранить эту договоренность, которая естественно несовершенна. Но мы хотим эту договоренность сохранить, - подчеркнула Ангела Меркель.
Напомним, что Иран объявил о полном выходе из ядерной сделки 2015 года из-за убийства генерала Касема Сулеймани.
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Германия намерена предпринять дипломатические усилия для сохранения иранской ядерной сделки.
Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, передаёт Интерфакс.
— Мы едины во мнении, что необходимо делать все для того, чтобы сохранить СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий), - рассказала Ангела Меркель.
По ее словам, Германия убеждена в том, что Иран не должен обладать ядерным оружием.
— Поэтому мы применим все дипломатические меры для того, чтобы сохранить эту договоренность, которая естественно несовершенна. Но мы хотим эту договоренность сохранить, - подчеркнула Ангела Меркель.
Напомним, что Иран объявил о полном выходе из ядерной сделки 2015 года из-за убийства генерала Касема Сулеймани.