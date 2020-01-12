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Всем членам преступной группировки, которых задержали в Николаеве за вымогательство 660 тысяч гривен несуществующего долга, сообщили о подозрении.
Об этом сообщается на странице прокуратуры Николаевской области в Facebook.
Как известно, в субботу, 11 января сотрудники Национальной полиции и Государственного бюро расследований задержали членов ОПГ, которые занималась вымогательством. Позже, в полиции рассказали, что члены группировки вымогали у предпринимателя несуществующий долг в размере 660 тысяч гривен. При этом в полиции добавили, что задержали вымогателей в порядке статьи 208 УПК Украины при получении части денег в размере 250 тысяч гривен.
Пятерым задержанным в возрасте от 25 до 42 лет при процессуальном руководстве прокуратуры Николаевской области следователи сообщили о подозрении по части 2 статьи 189 УК Украины («Вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц»). Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Расследование продолжается.
Напомним, что 1 ноября сотрудники спецподразделения Службы безопасности Украины «Альфа» совместно с полицией задержали Апти Ислангиреева, известного в криминальных кругах.
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Всем членам преступной группировки, которых задержали в Николаеве за вымогательство 660 тысяч гривен несуществующего долга, сообщили о подозрении.
Об этом сообщается на странице прокуратуры Николаевской области в Facebook.
Как известно, в субботу, 11 января сотрудники Национальной полиции и Государственного бюро расследований задержали членов ОПГ, которые занималась вымогательством. Позже, в полиции рассказали, что члены группировки вымогали у предпринимателя несуществующий долг в размере 660 тысяч гривен. При этом в полиции добавили, что задержали вымогателей в порядке статьи 208 УПК Украины при получении части денег в размере 250 тысяч гривен.
Пятерым задержанным в возрасте от 25 до 42 лет при процессуальном руководстве прокуратуры Николаевской области следователи сообщили о подозрении по части 2 статьи 189 УК Украины («Вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц»). Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Расследование продолжается.
Напомним, что 1 ноября сотрудники спецподразделения Службы безопасности Украины «Альфа» совместно с полицией задержали Апти Ислангиреева, известного в криминальных кругах.