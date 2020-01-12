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В аэропорту «Борисполь» задержали жительницу Сум, которая пыталась ввезти в Украину партию экстази в пакете со сладостями.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Сообщается, что «товар» девушка планировала привозить из зарубежных путешествий.
— Задержали туристку в международном аэропорту «Борисполь» при попытке ввоза партии экстази. Психотропы злоумышленница спрятала в пакете со сладостями, - сказано в сообщении.
Правоохранители установили, что женщина планировала наладить незаконные поставки экстази в Украину.
Уголовное производство открыто по статье 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигурантке о подозрении.
Напомним, что житель Киева наладил механизм нелегального перемещения в Украину из-за границы экстази и амфетамина по почте.
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В аэропорту «Борисполь» задержали жительницу Сум, которая пыталась ввезти в Украину партию экстази в пакете со сладостями.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Сообщается, что «товар» девушка планировала привозить из зарубежных путешествий.
— Задержали туристку в международном аэропорту «Борисполь» при попытке ввоза партии экстази. Психотропы злоумышленница спрятала в пакете со сладостями, - сказано в сообщении.
Правоохранители установили, что женщина планировала наладить незаконные поставки экстази в Украину.
Уголовное производство открыто по статье 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигурантке о подозрении.
Напомним, что житель Киева наладил механизм нелегального перемещения в Украину из-за границы экстази и амфетамина по почте.