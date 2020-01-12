В аэропорту «Борисполь» задержали жительницу Сум, которая пыталась ввезти в Украину партию экстази в пакете со сладостями.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что «товар» девушка планировала привозить из зарубежных путешествий.

— Задержали туристку в международном аэропорту «Борисполь» при попытке ввоза партии экстази. Психотропы злоумышленница спрятала в пакете со сладостями, - сказано в сообщении.

Правоохранители установили, что женщина планировала наладить незаконные поставки экстази в Украину.

Уголовное производство открыто по статье 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигурантке о подозрении.

Напомним, что житель Киева наладил механизм нелегального перемещения в Украину из-за границы экстази и амфетамина по почте.