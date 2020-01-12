На западе города Дортмунд в Германии нашли две авиабомбы времен Второй мировой войны, в результате чего пришлось эвакуировать 14 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на телеканал n-tv.

В частности, был закрыт главный железнодорожный вокзал.

— Часть центра города Дортмунд была расчищена, а главный железнодорожный вокзал закрыт, поскольку в этом районе были обнаружены две бомбы времен Второй мировой войны, - сказано в сообщении.

Сообщается, что власти эвакуировали две больницы и открыли школы для жителей, которым пришлось покинуть свои дома. В общей сложности от эвакуации пострадало около 14 тысяч жителей.

Операция по обезвреживанию боеприпасов запланирована на 12 января.

Напомним, что в немецком городе Лейпциг эвакуировали около 10 тысяч человек, чтобы обезвредить бомбу времен Второй мировой войны весом 250 килограммов.