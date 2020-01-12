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В Иране сегодня люди снова вышли на акции протестов из-за того, что иранские военные сбили украинский пассажирский самолет.
Об этом сообщает Reuters.
Митингующие требуют отставки властей.
— Они лгут, что наш враг – это Америка, наш враг – прямо здесь, – скандируют протестующие.
По данным иранской службы телерадиокомпании ВВС, протесты проходят и в других городах страны, в частности, в Исфахане, Ширазе, Баболе и Сенендедже.
Напомним, Иран заявил, что самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» «нечаянно» сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект. После чего, в субботу, 11 января иранские студенты в Тегеране устроили акцию протеста из-за уничтожения пассажирского самолета Международных авиалиний Украины, который летел из Тегерана в Киев.
Иранские средства массовой информации в воскресенье, 12 января, поддержали протестующих, которые требовали отставки верховного лидера Ирана Али Хаменеи после признания факта сбивания украинского самолета авиакомпании МАУ иранскими военными.
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В Иране сегодня люди снова вышли на акции протестов из-за того, что иранские военные сбили украинский пассажирский самолет.
Об этом сообщает Reuters.
Митингующие требуют отставки властей.
— Они лгут, что наш враг – это Америка, наш враг – прямо здесь, – скандируют протестующие.
По данным иранской службы телерадиокомпании ВВС, протесты проходят и в других городах страны, в частности, в Исфахане, Ширазе, Баболе и Сенендедже.
Напомним, Иран заявил, что самолет Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» «нечаянно» сбила иранская ракета, поскольку его приняли за вражеский объект. После чего, в субботу, 11 января иранские студенты в Тегеране устроили акцию протеста из-за уничтожения пассажирского самолета Международных авиалиний Украины, который летел из Тегерана в Киев.
Иранские средства массовой информации в воскресенье, 12 января, поддержали протестующих, которые требовали отставки верховного лидера Ирана Али Хаменеи после признания факта сбивания украинского самолета авиакомпании МАУ иранскими военными.