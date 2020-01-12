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Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в избиении задержанного двоим полицейским из Кривого Рога.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
— Правоохранители подозреваются в умышленном причинении тяжких телесных повреждений (часть 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины) и превышении служебных полномочий (часть 3 статьи 365 УК). Сейчас следователями подано ходатайство об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, - говорится в сообщении.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Днепропетровской области.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.
По данным следствия, в июле 2019 года правоохранители, проверяя факт кражи, вызвали местного жителя в отделение полиции. В рабочем кабинете подозреваемые заставляли пострадавшего признаться в совершении преступления и начали его избивать. После избиения мужчина был госпитализирован, ему удалили селезенку и левую почку.
Напомним, что 24 октября объявили о подозрении двум оперуполномоченным Ингульского отдела полиции и полицейскому патрульной полиции, которые пытали наркозависимого жителя села Полигон Николаевской области, чтобы он признался в краже.
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Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в избиении задержанного двоим полицейским из Кривого Рога.
Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
— Правоохранители подозреваются в умышленном причинении тяжких телесных повреждений (часть 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины) и превышении служебных полномочий (часть 3 статьи 365 УК). Сейчас следователями подано ходатайство об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, - говорится в сообщении.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Днепропетровской области.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.
По данным следствия, в июле 2019 года правоохранители, проверяя факт кражи, вызвали местного жителя в отделение полиции. В рабочем кабинете подозреваемые заставляли пострадавшего признаться в совершении преступления и начали его избивать. После избиения мужчина был госпитализирован, ему удалили селезенку и левую почку.
Напомним, что 24 октября объявили о подозрении двум оперуполномоченным Ингульского отдела полиции и полицейскому патрульной полиции, которые пытали наркозависимого жителя села Полигон Николаевской области, чтобы он признался в краже.