Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в избиении задержанного двоим полицейским из Кривого Рога.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

— Правоохранители подозреваются в умышленном причинении тяжких телесных повреждений (часть 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины) и превышении служебных полномочий (часть 3 статьи 365 УК). Сейчас следователями подано ходатайство об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога, - говорится в сообщении.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Днепропетровской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

По данным следствия, в июле 2019 года правоохранители, проверяя факт кражи, вызвали местного жителя в отделение полиции. В рабочем кабинете подозреваемые заставляли пострадавшего признаться в совершении преступления и начали его избивать. После избиения мужчина был госпитализирован, ему удалили селезенку и левую почку.

Напомним, что 24 октября объявили о подозрении двум оперуполномоченным Ингульского отдела полиции и полицейскому патрульной полиции, которые пытали наркозависимого жителя села Полигон Николаевской области, чтобы он признался в краже.