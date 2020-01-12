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В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщается на странице ООС в Facebook.
Сообщается, что противник обстрелял позиции украинских военных из запрещенного минскими договоренностями оружия. В частности, боевики стреляли из минометов калибра 82 мм, а также автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Один обстрел был произведен в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» неподалеку Травневого. Два обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»: вблизи населенного пункта Новотошковское и рядом с Орехово.
В результате вражеских обстрелов днем 12 января потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Напомним, что в зоне боевых действий на Донбассе, 11 января боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военнослужащих не зафиксировали.
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В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщается на странице ООС в Facebook.
Сообщается, что противник обстрелял позиции украинских военных из запрещенного минскими договоренностями оружия. В частности, боевики стреляли из минометов калибра 82 мм, а также автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Один обстрел был произведен в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» неподалеку Травневого. Два обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север»: вблизи населенного пункта Новотошковское и рядом с Орехово.
В результате вражеских обстрелов днем 12 января потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Напомним, что в зоне боевых действий на Донбассе, 11 января боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военнослужащих не зафиксировали.