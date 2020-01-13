В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на проспекте Героев Украины 17, по нескольким адресам в микрорайоне Соляные временно отключат воду.

Об этом сообщили в пресс-службе ГКП Николаевводоканал.

- С 10:00 до 18:00 водоснабжение будет временно прекращено на проспекте Героев Украины №11 к №23 и в переулке Парусном, - сказано в сообщении.

В ноябре 2019 года финансовый директор Коммунального предприятия «Николаеводоканала» Андрей Мисюра заявил, что инфраструктура водоснабжения в городе приходит в ненадлежащее состояние, а водовод, по которому поступает вода из Днепра в Николаев, начал разрушаться.