С мая 2018 года на госпредприятии «Степовое» было уволено 77 человек, вследствие этого они лишились права получить земельный пай.

Об этом стало известно во время собрания трудового коллектива в субботу, 11 января, передает корреспондент НикВести.

Напомним, новый руководитель предприятия Владимир Теник заявил, что вскоре немалая часть сотрудников будет уволена. При этом, он отметил, что если трудовой коллектив утвердит списки на собрании, это гарантирует право на пай работникам, которых собираются уволить.

Однако некоторые сотрудники предприятия обвинили его во лжи, напомнив, что на собрании 10 мая 2018 года уже утверждались списки. С того времени 77 человек были уволены либо уволились сами, а сам перечень фамилий стал недействителен. В следствие этого они лишились права получить земельный пай.

Также глава коллектива Наталья Дорош рассказала, что в предыдущие года часть сотрудников увольнялась и становилась на биржу из-за отсутствия работы зимой, а «в сезон» возращалась. Теперь же работники боятся уходить, опасаясь, что земли в это время будут распаеваны.

Отметим, что часть работников «Степового» настаивает на том, чтобы включить в списки и тех, кто по закону не имеет гарантированного права на пай. Например, людей, которые проработали на предприятии несколько десятков лет, а после были уволены. Трудовой коллектив решил каждый такой случай рассмотреть индивидуально и принять соответствующее решение на следующем собрании.

Напомним, что глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник проигнорировал собрание трудового коллектива государственного предприятия «Степовое» относительно кризисной ситуации, связанной с распаевкой земель.

Позже выяснилось, что во время мероприятияон вместе с народным депутатом Александром Пасечным вручали грамоты и благодарности футболистам, а также фотографировались с обладателем «Золотого мяча» Игорем Белановым.