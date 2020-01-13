Директор коммунального предприятия «Николаевводоканал» Борис Дуденко заявил, что уже начался ремонт коллектора по улице Малой Морской на протяженности двух километров и его обещают закончить в этом году.

Об этом Борис Дуденко рассказал в ходе аппаратного совещания в мэрии Николаева сегодня, 13 января, - передает корреспондент НикВести.

Отмечается, что работу будут в рамках сотрудничества с Европейским инвестиционным банком. Реконструкция коллектора будет проводиться по улице Малой Морской от улицы Чкалова до Адмиральской.

— 10 числа мы начали реконструкцию коллектора по улице Малая Морская в рамках работы с Европейским инвестиционным банком. Ориентировочно километраж замены на 2 километра. По контракту сроки порядка двух лет, но постараемся проект закончить. Проект тяжелый, он будет проходить полностью по улице Малой Морской от улицы Чкалова до Адмиральской. Будут, конечно, определенные неудобства, будем стараться проходить проблемные участки быстро. Работа началась и в этом году, думаю, её закончим, - заявил Борис Дуденко.

Также на аппаратном совещании отмечали, что в связи с ремонтными работами улица Чкалова будет перекрыта для проезда транспорта.

Напомним, что в Николаеве более 33 километров канализационных сетей изношены, находятся в аварийном состоянии и давно нуждаются в замене.