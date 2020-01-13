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Кабинет министров планирует отменить 43 из 110 форм Государственной службы статистики, которые заполняют украинские предприятия.
Об этом сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.
- Планируем отменить около 40% форм Госстата, которые заполняют украинские предприятия. Это результат аудита, который мы проводим последние несколько месяцев, - написал он.
Среди таких форм, в частности, отчеты об использовании и запасах топлива, о продажах и запасах товаров в оптовой торговле, использование информационно-коммуникационных технологий на предприятиях, о производстве и реализации промышленной продукции, об объемах реализованных услуг, отчет о труде, а также отчет о деятельности общественной организации и другие.
- Главная идея реформы: не собирать у предприятия информацию, которая и так есть у государства. А также не собирать ту информацию, которая не используется для принятия управленских решений (собираем, потому что всегда собирали), - отметил Дмитрий Дубилет.
Ранее сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрируют законопроект, который упростит взаимодействие с налоговой - говорится, в частности, об отмене книги учета для ФЛП, которые не являются плательщиками НДС.
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Кабинет министров планирует отменить 43 из 110 форм Государственной службы статистики, которые заполняют украинские предприятия.
Об этом сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.
- Планируем отменить около 40% форм Госстата, которые заполняют украинские предприятия. Это результат аудита, который мы проводим последние несколько месяцев, - написал он.
Среди таких форм, в частности, отчеты об использовании и запасах топлива, о продажах и запасах товаров в оптовой торговле, использование информационно-коммуникационных технологий на предприятиях, о производстве и реализации промышленной продукции, об объемах реализованных услуг, отчет о труде, а также отчет о деятельности общественной организации и другие.
- Главная идея реформы: не собирать у предприятия информацию, которая и так есть у государства. А также не собирать ту информацию, которая не используется для принятия управленских решений (собираем, потому что всегда собирали), - отметил Дмитрий Дубилет.
Ранее сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрируют законопроект, который упростит взаимодействие с налоговой - говорится, в частности, об отмене книги учета для ФЛП, которые не являются плательщиками НДС.