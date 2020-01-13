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В Николаевском областном противотуберкулезном диспансере планируют сократить 53 работника.
Об этом пишет Маяк.Media.
Информацию о сокращении штата подтвердил руководитель центра занятости Александр Ткачук .
Главный врач областного противотуберкулезного диспансера Игорь Поляков в телефонном разговоре отметил, что под сокращение попадает около 70 человек, и связано это с реформой здравоохранения.
- Такое сокращение связано с реформой здравоохранения и внедрением амбулаторных моделей лечения. Стационарные методы лечения не оправдали себя, - отметил Игорь Поляков.
Главврач отметил, что сокращение штата никак не повлияет на работу, ведь главная функция тубдиспансера - бактериологические исследования. Лаборатория будет продолжать свою работу, как и раньше, более того, даже расширяться. А стационарные отделения, по мнению главного врача, не нужны.
- Больные должны лечиться дома, а не сидя взаперти, - резюмировал Игорь Поляков.
Председатель Веснянской ОТГ, на территории которой располагается диспансер, Леонид Мухарский отметил, что бюджет общины потеряет около двух миллионов гривен. Так, за каждого работника в местный бюджет поступает 700 гривен в месяц.
Напомним, Николаевская область занимает первое место по заболеваемости и распространенности мультирезистентного туберкулеза, второе по заболеваемости подростков, второе по распространенности наркомании и третье место по Украине по уровню распространенности и заболеваемости ВИЧ-инфекцией.
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В Николаевском областном противотуберкулезном диспансере планируют сократить 53 работника.
Об этом пишет Маяк.Media.
Информацию о сокращении штата подтвердил руководитель центра занятости Александр Ткачук .
Главный врач областного противотуберкулезного диспансера Игорь Поляков в телефонном разговоре отметил, что под сокращение попадает около 70 человек, и связано это с реформой здравоохранения.
- Такое сокращение связано с реформой здравоохранения и внедрением амбулаторных моделей лечения. Стационарные методы лечения не оправдали себя, - отметил Игорь Поляков.
Главврач отметил, что сокращение штата никак не повлияет на работу, ведь главная функция тубдиспансера - бактериологические исследования. Лаборатория будет продолжать свою работу, как и раньше, более того, даже расширяться. А стационарные отделения, по мнению главного врача, не нужны.
- Больные должны лечиться дома, а не сидя взаперти, - резюмировал Игорь Поляков.
Председатель Веснянской ОТГ, на территории которой располагается диспансер, Леонид Мухарский отметил, что бюджет общины потеряет около двух миллионов гривен. Так, за каждого работника в местный бюджет поступает 700 гривен в месяц.
Напомним, Николаевская область занимает первое место по заболеваемости и распространенности мультирезистентного туберкулеза, второе по заболеваемости подростков, второе по распространенности наркомании и третье место по Украине по уровню распространенности и заболеваемости ВИЧ-инфекцией.
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
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