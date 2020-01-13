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Сотрудники Херсонского пограничного отряда Государственной пограничной службы задержали гражданина Турции, разыскиваемого правоохранителями Иордании за преступления связанные с незаконным оборотом наркотиков.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
- Вчера пограничники Херсонского отряда в пункте пропуска для авиационного сообщения Херсон во время оформления авиарейса Херсон-Стамбул выявили гражданина Турции, который в соответствии с базой данных Интерпола, находится в международном розыске. Как выяснилось, иностранец разыскивается правоохранительными органами Иордании за преступления связанные с незаконным оборотом наркотиков, - добавили в Госпогранслужбе.
Преступника пограничники задержали и передали представителям Национальной полиции.
Напомним, 21 апреля 2019 года, в международном аэропорту «Борисполь» пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта Киев задержали мужчину, который находился в международном розыске за мошенничество.
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Сотрудники Херсонского пограничного отряда Государственной пограничной службы задержали гражданина Турции, разыскиваемого правоохранителями Иордании за преступления связанные с незаконным оборотом наркотиков.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
- Вчера пограничники Херсонского отряда в пункте пропуска для авиационного сообщения Херсон во время оформления авиарейса Херсон-Стамбул выявили гражданина Турции, который в соответствии с базой данных Интерпола, находится в международном розыске. Как выяснилось, иностранец разыскивается правоохранительными органами Иордании за преступления связанные с незаконным оборотом наркотиков, - добавили в Госпогранслужбе.
Преступника пограничники задержали и передали представителям Национальной полиции.
Напомним, 21 апреля 2019 года, в международном аэропорту «Борисполь» пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта Киев задержали мужчину, который находился в международном розыске за мошенничество.
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
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Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
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