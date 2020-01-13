Сотрудники Херсонского пограничного отряда Государственной пограничной службы задержали гражданина Турции, разыскиваемого правоохранителями Иордании за преступления связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

- Вчера пограничники Херсонского отряда в пункте пропуска для авиационного сообщения Херсон во время оформления авиарейса Херсон-Стамбул выявили гражданина Турции, который в соответствии с базой данных Интерпола, находится в международном розыске. Как выяснилось, иностранец разыскивается правоохранительными органами Иордании за преступления связанные с незаконным оборотом наркотиков, - добавили в Госпогранслужбе.

Преступника пограничники задержали и передали представителям Национальной полиции.

Напомним, 21 апреля 2019 года, в международном аэропорту «Борисполь» пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта Киев задержали мужчину, который находился в международном розыске за мошенничество.