В США на 81-м году жизни скончался режиссер фильмов «Приключения Электроника» и «Чародеи» Константин Бромберг.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил режиссер и сценарист Михаил Идов.

- Два дня назад в Детройте скончался режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов «Чародеи» и «Приключения Электроника», - написал он.

Константин Бромберг родился 17 октября 1939 года в Харькове. В 1965 году окончил в Москве сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. Работал режиссером, художественным руководителем студии детских и юношеских телефильмов творческого объединения «Экран».

Известность Константину Бромбергу принесли работы в кино. В 1980 году вышел его фильм «Приключения Электроника» по мотивам фантастических повестей Евгения Велтистова. Популярной стала и новогодняя киносказка Бромберга «Чародеи», снятая по сценарию Аркадия и Бориса Стругацких, премьера которой состоялась 31 декабря 1982 года. Среди его работ: «Длинный день Кольки Павлюкова» (1968), «Был настоящим трубачом»(1973) и «У меня есть лев» (1975). В 1989 году режиссёр снял несколько сюжетов детского юмористического киножурнала «Ералаш». В 90-х Бромберг переехал в США, но кинематографом там не занимался.