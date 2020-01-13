Сотрудники Служба безопасности Украины установила лиц, которые по электронной почте присылали угрозы на адрес генерального консульству Польши во Львове от имени местных журналистов.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

- Оперативники спецслужбы установили, что угрозы осуществляли двое львовян, которые занимаются противоправным изготовлением польских документов для граждан Украины. Они оформляли заказчикам Карту поляка на основании фальшивых справок об участии граждан Украины в деятельности организаций польского национального меньшинства, - сказано в сообщении.

В ведомстве выяснили, что после обнародования местными информационными агентствами - НТА и Вголос - материалов, уличающих незаконный механизм, злоумышленники решили отомстить журналисту.

- Они зарегистрировали электронный ящик, с которого в Генконсульство и в польскую громаду Львова начали поступать угрозы якобы от имени автора журналистских расследований, - добавили в СБУ.

В ходе обысков, проведенных в доме фигурантов дела, правоохранители обнаружили ноутбук, мобильные телефоны, банковские карты и более 30 тыс. евро. Так, в ноутбуке злоумышленников хранились старые и новые письма с угрозами, в частности, непосредственно консулу Республики Польша во Львове.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех лиц, причастных к противоправной деятельности по части 2 статьи 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

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