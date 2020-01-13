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Сотрудники Служба безопасности Украины установила лиц, которые по электронной почте присылали угрозы на адрес генерального консульству Польши во Львове от имени местных журналистов.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
- Оперативники спецслужбы установили, что угрозы осуществляли двое львовян, которые занимаются противоправным изготовлением польских документов для граждан Украины. Они оформляли заказчикам Карту поляка на основании фальшивых справок об участии граждан Украины в деятельности организаций польского национального меньшинства, - сказано в сообщении.
В ведомстве выяснили, что после обнародования местными информационными агентствами - НТА и Вголос - материалов, уличающих незаконный механизм, злоумышленники решили отомстить журналисту.
- Они зарегистрировали электронный ящик, с которого в Генконсульство и в польскую громаду Львова начали поступать угрозы якобы от имени автора журналистских расследований, - добавили в СБУ.
В ходе обысков, проведенных в доме фигурантов дела, правоохранители обнаружили ноутбук, мобильные телефоны, банковские карты и более 30 тыс. евро. Так, в ноутбуке злоумышленников хранились старые и новые письма с угрозами, в частности, непосредственно консулу Республики Польша во Львове.
Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех лиц, причастных к противоправной деятельности по части 2 статьи 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.
Ранее контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили факты вербовки представителями ФСБ России трех жителей Сумской области, среди которых бывший правоохранитель, учитель и работник одного из предприятий региона, которое входит в состав государственного концерна «Укроборонпром».
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Сотрудники Служба безопасности Украины установила лиц, которые по электронной почте присылали угрозы на адрес генерального консульству Польши во Львове от имени местных журналистов.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
- Оперативники спецслужбы установили, что угрозы осуществляли двое львовян, которые занимаются противоправным изготовлением польских документов для граждан Украины. Они оформляли заказчикам Карту поляка на основании фальшивых справок об участии граждан Украины в деятельности организаций польского национального меньшинства, - сказано в сообщении.
В ведомстве выяснили, что после обнародования местными информационными агентствами - НТА и Вголос - материалов, уличающих незаконный механизм, злоумышленники решили отомстить журналисту.
- Они зарегистрировали электронный ящик, с которого в Генконсульство и в польскую громаду Львова начали поступать угрозы якобы от имени автора журналистских расследований, - добавили в СБУ.
В ходе обысков, проведенных в доме фигурантов дела, правоохранители обнаружили ноутбук, мобильные телефоны, банковские карты и более 30 тыс. евро. Так, в ноутбуке злоумышленников хранились старые и новые письма с угрозами, в частности, непосредственно консулу Республики Польша во Львове.
Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех лиц, причастных к противоправной деятельности по части 2 статьи 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.
Ранее контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили факты вербовки представителями ФСБ России трех жителей Сумской области, среди которых бывший правоохранитель, учитель и работник одного из предприятий региона, которое входит в состав государственного концерна «Укроборонпром».
|
«Боїнг», Оман, Куршевель та деякі питання мораліСтанислав Мартиросов
|
Смена парадигмы. Как прокуроры из царьков превращаются в сервисный персоналМаксим Коваль
|
Епоха «Свінарчуків» продовжується, або безкінечна «сага» про ремонт кораблів «Сватове» та «Юрій Оліфіренко»Илья Шполянский
|
Грьобаний Екібастуз!Станислав Мартиросов
|
У Миколаївській мерії раптово зник проект Генерального плану з «хотєлками» міліонерівИгорь Деревянко
|
Перемога Москаленко, зірка Кормишкіна, земля та депутати з мером, та мрії про зустріч 2021 рокуСтанислав Мартиросов