В Николаеве полицейские вернули домой двоих несовершеннолетних детей, которые потерялись вчера в Корабельном районе.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Так, 12 января, около 21:30 вечера с сообщением об исчезновении 10-летнего сына и 11-летнего племянника в полицию обратилась жительница Витовского района. Женщина сообщила правоохранителям, что дети вместе с отцом одного из них возвращались от бабушки с Большой Коренихи, однако в Корабельном районе, по словам мужчины, пошли в туалет и больше не вернулись.

- На розыск без вести пропавших детей был задействован личный состав Корабельного отдела полиции, отдела ювенальной полиции и оперативники Управления уголовного розыска ГУНП в Николаевской области. Правоохранители проверяли возможные места пребывания беглецов. Ориентировку с приметами мальчиков также получили наряды полиции, которые осуществляли патрулирование улиц областного центра. Также сообщение о розыске несовершеннолетних было опубликовано на Facebook-странице «Розыск детей ГУНП в Николаевской области при содействии ЗАО Киевстар». Сегодня, 13 января, бдительные николаевцы начали обращаться в полицию с сообщениями, что видели детей у местного зоопарка, - сообщили в полиции.

В течение нескольких часов после обращения неравнодушных граждан полицейские выяснили, что мальчишки посетили зоопарк, побывали на рынке, посетили супермаркет, находившийся вблизи, и пошли дальше.

- Предположив, что беглецы могут вернуться к бабушке в Большую Корениху, оперативники отправились на местный автовокзал, где и нашли ребят. Полицейские отвезли детей в участок и сообщили об их местонахождении родителей. В ближайшее время ювенальные полицейские привлекут родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей (часть 1 статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях), что влечет за собой предупреждение или наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан . Сейчас малолетние находятся по месту своего проживания. В отношении них никаких противоправных действий совершено не было, - сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что правоохранители третий месяц подряд не могут найти пропавшего в Вознесенске еще 17 августа несовершеннолетнего Аурелия Гонцы.